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بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني

وزارة الشباب والرياضة تطالب بحماية الطفل الفلسطيني والافراج عنه من سجون الاحتلال

05 نيسان / أبريل 2020 10:01

بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني
بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني

غزة- الرأي

أكدت وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن الأسرى ومنهم الأطفال ومنحهم حريتهم وحقهم في العيش بأمان كباقي أطفال العالم، مطالبة  بتوفير حماية عاجلة ووسائل مناسبة لضمان عدم تعرضهم للأمراض والأوبئة.

وقالت وزارة وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها صباح اليوم الاحد، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني والذي يصادف اليوم الخامس من نيسان/ أبريل ، إن الطفل الفلسطيني يعاني أيضا كما يعاني شباب وشيوخ ونساء فلسطين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة ،  أن ممارسات الاحتلال الإجرامية تطال الأطفال أيضا فالأطفال ضحايا العدوان الاسرائيلي،  فهناك الشهداء والجرحى والأسرى، وهناك من الأطفال من حرموا من العلاج وفقدوا حياتهم بسبب الحصار، بينما فقد آلاف الأطفال آباءهم الذين قضوا شهداء، ومنهم من فقد والديه وأسرته كاملة في جرائم شهد عليها العالم أجمع.

واشارت إلى أنه يقبع  في سجون الاحتلال الاسرائيلي ما يزيد عن (200) طفل فلسطيني محرومون حتى من أبسط الأدوات والمعقمات للحفاظ على سلامتهم، في جريمة أخرى تهدد حياة هؤلاء الأطفال، فهم يعانون من بطش وتعذيب الاحتلال وكذلك مهددون بالإصابة بالوباء.

وذكرت أن الطفل الفلسطيني يعاني أوضاعة اقتصادية  وصعوبة توفير مقومات الحياة التي يعاني منها بشكل أساسي أطفال فلسطين ممن فقد أباءهم فرص العمل أو تعطلت أعمالهم بسبب الحصار.

ونوهت أنه في ظل هذه الايام   يقف شعبنا الفلسطيني  كما شعوب العالم في حالة طوارئ لمواجهة خطر وباء "كورونا" فإن المعاناة تزداد بوجود أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال يتهددهم خطر الإصابة بهذا الوباء القاتل في ظروف مأساوية وممارسات عنصرية رغم كل المناشدات للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والنساء وكذلك الأطفال.
 وذكرت في بيانها :"إن شعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه سيبقى متمسكا بحقوقه المشروعة في أرضه ومقدساته وسيتعلم الأطفال الحفاظ على الثوابت ومواصلة النهج المقاوم للاحتلال حتى دحره عن كامل التراب الفلسطيني".

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