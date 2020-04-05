الأوقاف تصدر تنويه مهم لموظفيها الذين لم يستلموا رواتبهم

غزة-الرأي

أكدت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية العلم أن اليوم الاحد الموافق 5/4/2020 هو آخر موعد لتسليم راتب شهر مارس في أماكن صرف الرواتب الخاصة بموظفي الوزارة الأوقاف وهي على النحو التالي علمًا أن الصرف سيبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا:

مركز صرف مبنى الوزارة: لموظفي بنكي الوطني والإنتاج، بغزة والشمال وموظفي الوزارة.

مركز صرف مديرية أوقاف غزة: لموظفي مديرية غزة، وبنك البريد غزة.

مركز صرف أوقاف الشمال: لموظفي أوقاف الشمال وبنك بريد الشمال.

مركز صرف أوقاف خانيونس: لموظفي أوقاف خان يونس، وبنك البريد والوطني والانتاج.