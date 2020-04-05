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الأوقاف تصدر تنويه مهم لموظفيها الذين لم يستلموا رواتبهم

05 نيسان / أبريل 2020 10:22

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غزة-الرأي

أكدت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية العلم أن اليوم الاحد الموافق 5/4/2020  هو آخر موعد لتسليم راتب شهر مارس في أماكن صرف الرواتب الخاصة بموظفي الوزارة الأوقاف وهي على النحو التالي علمًا أن الصرف سيبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا:

مركز صرف مبنى الوزارة: لموظفي بنكي الوطني والإنتاج، بغزة والشمال وموظفي الوزارة.

 مركز صرف مديرية أوقاف غزة: لموظفي مديرية غزة، وبنك البريد غزة.

 مركز صرف أوقاف الشمال: لموظفي أوقاف الشمال وبنك بريد الشمال.

 مركز صرف أوقاف خانيونس: لموظفي أوقاف خان يونس، وبنك البريد والوطني والانتاج.

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