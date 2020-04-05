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" المدهون " يطالب بانقاذ الاسرى في ظل تفشي فيروس كورونا

05 نيسان / أبريل 2020 10:41

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غزة-الرأي

طالب وكيل وزارة الاسرى والمحررين أ. بهاء المدهون المجمتع الدولى والمؤسسات المعنية بانقاذ الأسرى من سجون الاحتلال في ظل تفشى فيروس كورونا واصابة عدد من السجانين والمحققين الاسرائيلين.

وبين المدهون أن رسائل عده تصل من الأسرى في السجون بعدم وجود  أي إجراءات وقائية تحدّ من احتكاك الأسرى بالسجانين الذين هم مصدر العدوى الأول.
ودعا المدهون خلال لقاءه عبر اذاعة الرأي الفلسطينية الى مواصلة الحملات الإعلامية الضاغطة على الاحتلال بشأن الأسرى وكشف الجرائم التي ترتكب بحقهم والعمل على توفير متطلبات الوقاية اللازمة ، موضحاً حجم الخطر الحقيقي الذى يتعرض له الاسرى في ظل اخطلاتهم مع السجانين مشددا على ضرورة  العمل على انقاذهم.
ووجه المدهون  الشكر والتقدير لقائد حركة حمـ ـاس يحيى السنوار الذي أطلق مبادرة حول الجنود الأسرى في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى الأطفال والنساء والمرضى وهذا يدل على عمق المسؤولية لدى قوى المقاومة بشأن الأسرى
 

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