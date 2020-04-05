بيوم الطفل الفلسطيني .. الإحصاء: نصف المجتمع دون سن الـ 18

رام الله - الرأي

استعرضت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، اليوم الأحد، أوضاع أطفال فلسطين لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من نيسان/ ابريل من كل عام، حيث يحيي الفلسطينيون يوم الطفل الفلسطيني، بناة الوطن وموردها الأكبر.

ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال (دون 18 سنة)

من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف العام 2020 في دولة فلسطين نحو 2.27 مليون طفلا منهم؛ 1.16 مليون طفل ذكر، و1.11 مليون طفلة، وبذلك تشكل نسبة الأطفال في فلسطين نحو 45% من إجمالي السكان، بواقع 42% في الضفة الغربية و48% في قطاع غزة.

خُمس عقود الزواج المسجلة لإناث دون 18 سنة

أشارت بيانات عقود الزواج والطلاق المسجلة لعام 2018 إلى انخفاض في نسبة الزواج المبكر (لمن هم دون 18 سنة) لكلا الجنسين، فقد بلغت نسبة الإناث (دون 18 سنة) اللواتي عقدن قرانهن عام 2018 حوالي 20% من إجمالي الإناث اللواتي عقدن قرانهن خلال نفس العام؛ بواقع 19% في الضفة الغربية، و21% في قطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 حوالي 24%.

كما بلغت نسبة الذكور (دون 18 سنة) والذين عقدوا قرانهم عام 2018 حوالي 1% من إجمالي الذكور الذين عقدوا قرانهم خلال نفس العام، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 حوالي 2%، وذلك وفق قاعدة بيانات الزواج والطلاق في فلسطين.

ما يقارب ثلثي الأطفال (10-17 سنة) استخدموا الانترنت

أشارت بيانات المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2019؛ أن نسبة الأطفال (10-17 سنة) الذين استخدموا الإنترنت بلغت 66% في فلسطين، بواقع 69% في الضفة الغربية و62% في قطاع غزة، و68% للأطفال الذكور مقارنة بـ 63% للطفلات الإناث، وعن وتيرة الاستخدام للانترنت أظهرت البيانات أن 67% من الأطفال الذين استخدموا الانترنت استخدموه مرة واحدة في اليوم على الأقل بواقع 72% للذكور مقارنة بـ61% للإناث، وان 28% من الأطفال الذين استخدموا الإنترنت استخدموه مرة واحدة في الأسبوع على الأقل ولكن ليس يوميا بواقع 24% للذكور مقارنة بـ 33% للإناث.

و84% من الأسر ضبطت عدد ساعات استخدام الانترنت اليومية لأطفالها (5-17 سنة) في فلسطين، بواقع 82% في الضفة الغربية مقابل 86% في قطاع غزة خلال عام 2019.

حوالي 6 من أصل 10 أطفال استخدموا شبكات التواصل الاجتماعي في العمر (10-17 سنة)

أظهرت بيانات العام 2019 أن نسبة الأطفال (10-17 سنة) الذين استخدموا شبكات التواصل الاجتماعي أو المهني بلغت 64% في فلسطين بواقع، 71% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة، وحسب الجنس فقد بلغت 73% للأطفال الذكور مقارنة بـ 55% للإناث.

طفل واحد من كل 10 أطفال في العمر (12-17 سنة) تعرضوا للعنف الالكتروني

أشارت بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، 2019 أن 9% من الأطفال (12-17 سنة) تعرضوا لأحد أشكال العنف الالكتروني (التعرض للابتزاز والتهديد والتحرش والشتم والإهانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي) من قبل آخرين عبر استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي بواقع 8% للذكور مقارنة بـ10% للإناث.

خُمس الأطفال اشتركوا في الألعاب الرياضية الداخلية والخارجية ونحو 3% فقط منهم قاموا بنشاط القراءة

أوضحت بيانات مسح استخدام الوقت 2012 2013/أن 20% من الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة اشتركوا في الألعاب الرياضية الداخلية والخارجية بمعدل (ساعة و42 دقيقة) في اليوم لمن قاموا بالنشاط في فلسطين؛ منها 32% للذكور مقابل 6% للإناث.

و3% من الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة) قاموا بنشاط القراءة بمعدل (43 دقيقة) لمن قاموا بالنشاط في اليوم في فلسطين؛ منها 1% للذكور مقابل 6% للإناث.

و3% من الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة) ذهبوا الى المنتـزهات العامة/ الحدائق والعروض بمعدل (ساعتين و16 دقيقة) لمن قاموا بالنشاط في اليوم في فلسطين.

معدلات التسرب من المدارس منخفضة في فلسطين

أظهرت البيانات الأولية لمسح التعليم للعام الدراسي 2019/2020 بأن عدد طلبة المدارس في فلسطين بلغ حوالي 1.313 مليون طالب وطالبة منهم 1.063 مليون طالب وطالبة في المرحلة الأساسية بواقع 50.8% ذكور مقابل 49.2% إناث، و250 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية بواقع 45.2% ذكور مقابل 54.8% إناث.

وبلغ معدل التسرب في العام الدراسي 2017/2018 حوالي 1.0% بين الذكور مقابل 0.6% بين الإناث، وعند مقارنة معدل التسرب حسب الصف نجد أن أعلى معدل للتسرب بين الذكور كان في الصف العاشر المهني حيث بلغ المعدل حوالي 6%، في حين بلغ أعلى معدل للتسرب بين الإناث في الصف الثاني عشر تكنولوجي حيث بلغ المعدل حوالي 21% وذلك وفق قاعدة بيانات مسح التعليم للعام الدراسي 2018/2019

ربع الأطفال في الفئة العمرية (12-17 سنة) تعرضوا للعنف في المدارس

أوضحت بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، 2019، أن 25% من الأطفال في الفئة العمرية (12-17 سنة) تعرضوا لأحد أنواع العنف في المدارس في فلسطين بواقع 19% في الضفة الغربية مقابل 34% في قطاع غزة.

وقد أظهرت البيانات أن العنف النفسي كان أكثر أشكال العنف ممارسة ضد هذه الفئة من الطلاب من قبل زملائهم الطلبة بنسبة 19%، مقابل 12% تعرضوا للعنف الجسدي من قبل زملائهم الطلاب، في حين أشارت البيانات أن نسبة الأطفال في الفئة العمرية (12-17 سنة) الذين تعرضوا للعنف الجسدي من قبل أحد المعلمين أو المعلمات في المدرسة بلغت 17%، مقابل 15% منهم تعرضوا للعنف النفسي من قبل أحد المعلمين أو المعلمات في المدرسة.

ثبات في نسب عمالة الأطفال مقارنة مع السنوات السابقة

أشارت بيانات مسح القوى العاملة 2019، أن نسبة الأطفال العاملين (سواء بأجر أو من دون أجر) في فلسطين قد بلغ نحو 3% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة)، بواقع 4% في الضفة الغربية و1% في قطاع غزة، و(6% أطفال ذكور مقارنة بـ 0.2% من الأطفال إناث).

كما بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس ويعملون 1%، بواقع، 1% في الضفة الغربية و0.5% في قطاع غزة، وعلى مستوى الجنس بلغت النسبة 2% للذكور مقابل 0.1% للإناث خلال العام 2019.

ويعتبر نشاط التجارة والمطاعم والفنادق هو المشغل الرئيسي للأطفال العاملين (10-17 سنة) في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت النسبة 41% مقابل 58% على التوالي، يليه نشاط التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية في الضفة الغربية بنسبة 21%، أما في قطاع غزة فقد كان النشاط الزراعي هو المشغل الثاني للأطفال العاملين بنسبة 14%.

200 طفل أسير في سجون الاحتلال

أظهرت بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد حالات الاعتقال للأطفال (دون 18 سنة) خلال العام 2019 بلغت 889 طفلا، وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق أربعة أطفال. أما عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي نهاية العام 2019 بلغ 200 طفل (دون 18 سنة).

28 طفلا ارتقوا شهداء خلال العام 2019

استنادا إلى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، ارتقى 28 طفلا شهيدا (دون 18 سنة) خلال عام 2019، منهم سبعة أطفال في الفئة العمرية (0-12) سنة، و10 أطفال في الفئة العمرية (13-15) سنة، و11 طفلا في الفئة العمرية (16-17) سنة، وكانت حصيلة الأطفال الشهداء 57 طفلا خلال العام 2018.