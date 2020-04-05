شؤون عشائر الشمال تُعالج 84 قضية خلال مارس الماضي

غزة-الرأي

عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان إصلاح محافظة شمال غزة 84 قضية متنوعة خلال مارس الماضي عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وأظهرت إحصائية زودتنا بها إدارة شؤون العشائر إنجاز لجانها لعدة قضايا منها53قضية شجار و15قضية مالية و7حوادث مرورية، بالإضافة إلى 5 قضايا عائلية وقضيتي سرقة، وقضيتي أراضي.

الجذير دكره أنه تنشط عشر لجان إطلاح بمحافظة الشمال تعمل ليلاً نهاراً لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي من خلال التوفيق بين الناس وإصلاح ذات البين ومعالجة الخلافات والمشاكل التي تقع بين المواطنين.