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بلدية غزة :تمديد شبكة مياه جديدة في أطراف حي الزيتون

05 نيسان / أبريل 2020 12:52

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غزة-الرأي

انجزت بلدية غزة، مشروع تمديد خطوط مياه جديدة في منطقة المسلخ البلدي بأطراف حي الزيتون جنوب مدينة غزة، لتوصيل المياه لسكان المنطقة التي تعاني من شح في مياه الواردة إليها.
وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية، م. رمزي أهل، بأنه تم تمديد شبكة مياه جديدة بطول 400 متر طولي قرب مسجد أبو هريرة في المنطقة المذكورة، لتزويدها بالمياه الصالحة للشرب، بكميات كافية ومناسبة.
وأوضح أهل أن هذا المشروع الذي تنفذه طواقم الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي بالتعاون مع طواقم الإدارة العامة للهندسة والتخطيط، سيخدم سكان المنطقة المذكورة والبالغ عددهم نحو 1000 مواطن، بتكلفة مالية تقدر بـ 3 آلاف دولار.
وبين أن البلدية تسعى لتحسين واقع المياه في كافة أحياء ومناطق مدينة غزة، ضمن خطتها الاستراتيجية من خلال إقامة مشاريع تنموية في قطاع المياه كتحلية مياه البحر وإنشاء الخزانات وحفر آبار جديدة وتغذية الخزان الجوفي بمياه الأمطار وغيرها من المشاريع.

 

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