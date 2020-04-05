وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بإطلاق سراح الأسرى الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر أكثر من 13 ألف معاملة خـلال الربع الأول من 2020م وكالة الرأي الفلسطينية داخلية الشمال تُنجز أكثر من 5 آلاف معاملة خلال مارس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة :تمديد شبكة مياه جديدة في أطراف حي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية شؤون عشائر الشمال تُعالج 84 قضية خلال مارس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل محافظ عدنان غيث القدس وكالة الرأي الفلسطينية بيوم الطفل الفلسطيني .. الإحصاء: نصف المجتمع دون سن الـ 18 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تحرر محاضر ضبط بحق 8 تجار مخالفين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا : استمرار اعمال مكافحة البعوض باحواض الصرف الصحي
أخبار » الأخبار الحكومية

داخلية الشمال تُنجز أكثر من 5 آلاف معاملة خلال مارس الماضي

05 نيسان / أبريل 2020 12:54

1
1

غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة "الشق المدني" 5 آلاف و321 معاملة للمواطنين عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في المحافظة، خلال شهر مارس من عام 2020م.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن المديرية أصدرت 1633 معاملة مواليد ووفيات، مشيرةً إلى أن الأحوال المدنية أنجزت 3717 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف".

ولفتت إلى أن دائرة الجوزات أتمت 44 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 32 معاملات خلال شهر مارس.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت ما يقارب 1208 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 51 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

وذكر أن دائرة الشئون الإدارية والمالية أنهت 269 معاملة، في حين تم أرشفة أكثر من 3 آلاف معاملة من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال مارس الماضي.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟