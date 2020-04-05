داخلية الشمال تُنجز أكثر من 5 آلاف معاملة خلال مارس الماضي

غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة "الشق المدني" 5 آلاف و321 معاملة للمواطنين عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في المحافظة، خلال شهر مارس من عام 2020م.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن المديرية أصدرت 1633 معاملة مواليد ووفيات، مشيرةً إلى أن الأحوال المدنية أنجزت 3717 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف".

ولفتت إلى أن دائرة الجوزات أتمت 44 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 32 معاملات خلال شهر مارس.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت ما يقارب 1208 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 51 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

وذكر أن دائرة الشئون الإدارية والمالية أنهت 269 معاملة، في حين تم أرشفة أكثر من 3 آلاف معاملة من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال مارس الماضي.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.