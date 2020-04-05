داخلية رفح تُصدر أكثر من 13 ألف معاملة خـلال الربع الأول من 2020م

غزة-الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح -الشق المدني-13 ألف و821 معاملة للمواطنين خلال الربع الأول من العام الحالي 2020م، من ضمنها إنجاز "3398" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 5 آلاف و86 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و"354" معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار "53" معاملة ملخص تسجيل سكان.

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت "590" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت "47"معاملة قضايا تصريحية وجزائية واستئناف ومخالفات و"1997" استشارة قانونية "1224" معاملة تدقيق أحوال مدنية بينما ضبطت دائرة الشئون القانونية "4" معاملات تزوير وانتحال شخصية.

فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "34"معاملات تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار "370" شهادة حسن سير وسلوك، في حين أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية "664"معاملة.