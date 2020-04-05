وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بإطلاق سراح الأسرى الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر أكثر من 13 ألف معاملة خـلال الربع الأول من 2020م وكالة الرأي الفلسطينية داخلية الشمال تُنجز أكثر من 5 آلاف معاملة خلال مارس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة :تمديد شبكة مياه جديدة في أطراف حي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية شؤون عشائر الشمال تُعالج 84 قضية خلال مارس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل محافظ عدنان غيث القدس وكالة الرأي الفلسطينية بيوم الطفل الفلسطيني .. الإحصاء: نصف المجتمع دون سن الـ 18 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تحرر محاضر ضبط بحق 8 تجار مخالفين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا : استمرار اعمال مكافحة البعوض باحواض الصرف الصحي
أخبار » الأخبار الحكومية

داخلية رفح تُصدر أكثر من 13 ألف معاملة خـلال الربع الأول من 2020م

05 نيسان / أبريل 2020 12:56

1
1

غزة-الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح -الشق المدني-13 ألف و821 معاملة للمواطنين خلال الربع الأول من العام الحالي 2020م، من ضمنها إنجاز "3398" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 5 آلاف و86 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و"354" معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار "53" معاملة ملخص تسجيل سكان.

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت "590" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت "47"معاملة قضايا تصريحية وجزائية واستئناف ومخالفات و"1997" استشارة قانونية "1224" معاملة تدقيق أحوال مدنية بينما ضبطت دائرة الشئون القانونية "4" معاملات تزوير وانتحال شخصية.

فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "34"معاملات تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار "370" شهادة حسن سير وسلوك، في حين أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية "664"معاملة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟