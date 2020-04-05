الزراعة توجه ارشادات لمربي النحل مع اقتراب موسم جني العسل

غزة-الرأي

شددت وزارة الزراعة على مربي النحل ومع اقتراب موسم جني العسل بضرورة الاستمرار بالكشف الدوري والفحص الدقيق والاهتمام بمايلي ـ

• متابعة مخزون العسل وحبوب اللقاح.

• تحديد مستوى قوة الخلية من خلال عدد الإطارات التي يشغلها النحل

• مراقبة حالة الحضنة والملكات واستبدال الحضنة في الحالة غير الجيدة.

• ازالة جميع المظاهر وعمليات استخدمت خلال فصل الشتاء.

• تجهيز خلايا جديدة للمنحل استعداداً لتقسيم الخلايا وجمع الطرود.

• اضافة الاطارات الشمعية و العاسلات حسب حاجة الخلية.

• اضافة عاسلة نصفية في المناطق محدودة الرحيق.

• تركيب مصائد حبوب اللقاح على مدخل الخلية.