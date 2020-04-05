وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بإطلاق سراح الأسرى الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر أكثر من 13 ألف معاملة خـلال الربع الأول من 2020م وكالة الرأي الفلسطينية داخلية الشمال تُنجز أكثر من 5 آلاف معاملة خلال مارس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة :تمديد شبكة مياه جديدة في أطراف حي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية شؤون عشائر الشمال تُعالج 84 قضية خلال مارس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل محافظ عدنان غيث القدس وكالة الرأي الفلسطينية بيوم الطفل الفلسطيني .. الإحصاء: نصف المجتمع دون سن الـ 18 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تحرر محاضر ضبط بحق 8 تجار مخالفين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا : استمرار اعمال مكافحة البعوض باحواض الصرف الصحي
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة توجه ارشادات لمربي النحل مع اقتراب موسم جني العسل

05 نيسان / أبريل 2020 01:53

1
1

غزة-الرأي

شددت وزارة الزراعة على مربي النحل ومع اقتراب موسم جني العسل  بضرورة الاستمرار بالكشف الدوري والفحص الدقيق والاهتمام بمايلي ـ
• متابعة مخزون العسل وحبوب اللقاح.
• تحديد مستوى قوة الخلية من خلال عدد الإطارات التي يشغلها النحل
• مراقبة حالة الحضنة والملكات واستبدال الحضنة في الحالة غير الجيدة.
• ازالة جميع المظاهر وعمليات استخدمت خلال فصل الشتاء.
• تجهيز خلايا جديدة للمنحل استعداداً لتقسيم الخلايا وجمع الطرود.
• اضافة الاطارات الشمعية و العاسلات حسب حاجة الخلية.
• اضافة عاسلة نصفية في المناطق محدودة الرحيق.
• تركيب مصائد حبوب اللقاح على مدخل الخلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟