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"أونروا" تبدأ بتوصيل الأدوية للاجئين الفلسطينيين بالأردن

05 نيسان / أبريل 2020 02:00

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عمان - الرأي

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنوروا"، إن الكوادر الطبية التابعة لها، بدأت بتوزيع وتوصيل الادوية اللازمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الجولة الأولى من التوزيع ستستغرق أسبوعين تقريبًا، وان المرضى المستهدفين، هم: مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، الذين يعتمدون على الأنسولين، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل المصابات بداء السكري، الذين كانوا من المقرر ان يحصلوا على علاجاتهم بين 21 مارس و31 مارس 2020.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوكالة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وحرصا على ايصال الادوية لمحتاجيها في الوقت المحدد، خاصة في ظل الظروف الراهنة وفرض حظر التجول من قبل الحكومة الاردنية للحد من انتشار الفيروس.

وشكر مدير عمليات الاونروا في الاردن محمد آدار، الحكومة الأردنية على دعمها المستمر للاجئي فلسطين والأونروا، مؤكدا ان المنظمة الأممية تبذل قصارى جهدها لتقديم الأدوية للاجئين المحتاجين بأسرع طريقة في جميع المخيمات.

ولا تزال مراكز الاونروا الصحية مغلقة بسبب حظر التجول المفروض، ويتم تنسيق توصيل الدواء مع السلطات المحلية في كل مخيم وسيتم تسليم الأدوية إلى منازل المرضى.

وتناقش الأونروا مع الحكومة الأردنية، أفضل وقت لإعادة فتح المراكز الصحية وإعادة البدء في تقديم الخدمات الصحية الحيوية في 25 مركزًا صحيًا مع ضمان السيطرة على تجمع الناس.

ودعت اللاجئين إلى البقاء في منازلهم واحترام التباعد الاجتماعي لحماية صحتهم وصحة أسرهم وكذلك مجتمعهم.

وفي ظل الظروف الحالية، قال آدار إن المراكز الصحية التابعة للاونروا، عملت على تقديم النصيحة والارشاد للاجئي فلسطين من النساء الحوامل اللاتي يوشكن على الولادة، بأن يتوجهن بالاتصال فوراً بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الاردنية لتنسيق موعد الولادة وتسوية مدفوعاتهن.

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