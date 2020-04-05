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حماس تدعو السعودية لإطلاق المعتقلين على خلفية دعم فلسطين

05 نيسان / أبريل 2020 03:18

وكالات-الرأي:

دعا نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج محمد نزال، السلطات السعودية إلى إطلاق سراح المعتقلين في سجونها على خلفية دعمهم للقضية الفلسطينية، وعلى رأسهم ممثل حركة حماس في السعودية د. محمد الخضري.

وعبّر نزال في تصريحات صحفية عن أسفه لاستمرار اعتقال الخضري منذ عام في السجون السعودية، مشيرًا إلى أن ذلك يخالف الأعراف والعلاقات السياسية بين الدول والكيانات، ويتنافى مع تاريخ السعودية في تبنيها للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن دعوتنا لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، هي دعوة صادقة لتصحيح ما جرى، وتصويب العلاقات السعودية الفلسطينية التي يجب أن تكون دائمًا علاقة الأخوّة الدائمة.

وأثنى نزال على الخضري، مشيرًا إلى أنه قامة علمية ودعوية، وقد تم اختياره ليكون ممثلًا لحركة حماس في السعودية لاعتبارات عدة، أهمها قدرته على إقامة علاقات سياسية ودبلوماسية مع بلد كبير مثل السعودية.

وتمنى نزال من الله عز وجل أن يمُنَّ على الدكتور الخضري والمعتقلين كافة في السجون السعودية بالفرج القريب.

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