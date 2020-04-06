وكالة الرأي الفلسطينية كيف بدت تجربة أول مسعف في غزة تعامل مع أولى حالات الكورونا؟( تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية النخالة: على العدو أن يختار بين الملاجئ أو إنهاء الحصار وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهاتف اشتية ويبحث معه تداعيات جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد: لا تغيير في طبيعة عمل محلات الصاغة بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 5 إبريل 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد بغزة تؤكد على قرار منع توريد المواد المستعملة من الداخل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس القديمة وكالة الرأي الفلسطينية أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهر أبريل الجاري وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو السعودية لإطلاق المعتقلين على خلفية دعم فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تبدأ بتوصيل الأدوية للاجئين الفلسطينيين بالأردن
أخبار » الأسرة و المجتمع

هل نقص عنصر الزنك فى جسمك يزيد من فرص الإصابة بكورونا؟

06 نيسان / أبريل 2020 08:25

هل نقص عنصر الزنك فى جسمك يزيد من فرص الإصابة بكورونا؟
هل نقص عنصر الزنك فى جسمك يزيد من فرص الإصابة بكورونا؟

أوضح التقرير، أن عنصر الزنك  هو معدن يضاف  إلى المكملات الغذائية ومنتجات الرعاية الصحية، ويستخدم أيضا في صناعة بعض الأدوية والعلاجات كالاستحلاب، والهدف هو تعزيز الجهاز المناعي بالجسم، وتقويته، وحمايته من الإصابة بالأمراض المناعية.  

وأضاف التقرير، أن عنصر الزنك ضروري لتنمية الخلايا المناعية، وأيضا يقلل من فرص تعرض الجسم لأي التهابات، ولذا فتناولك له يحميك ويحافظ علي صحتك بشكل ملحوظ.

وأشار التقرير، أن نقص عنصر الزنك له العديد من المضاعفات الصحية، ومنها ضعف الجهاز المناعي، وهنا يزداد فرص التعرض للعدوي الفيروسية، وأبرزها نزلات البرد والأنفلونزا، وأيضا الالتهاب الرئوي.

وأكد التقرير، أن  نقص الزنك  في الجسم يؤثر على 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، لافتا أن  كبار السن هم الأكثر عرضة لنقص نسبته، ويقوم الأطباء بإعطائه بطرق بديلة أي عن طريق أخذ حبوب مكلة له.

وأوضح التقرير، أن  العديد من الدراسات تؤكد أن عنصر  الزنك يحمي من الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد، والأنفلونزا، والالتهاب الرئوي، كما أن تناول الأغذية أو المكملات الخاصة به خلال فترة المرض تعد خيارا مفيدا وفعال ويساعد علي الشفاء.

ولذا يمكنك تناول عنصر الزنك يوميا لتقوية الجهاز المناعي، ولمحاربة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟