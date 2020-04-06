بسبب كورونا: معلم يعطي درساً استثنائياً لطالبة أسفل نافذة منزلها ‏

من أراد العلم سيجد ألف طريق ليصل إلى غايته، حتى إذا كان هناك جائحة عالمية تدعى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تسببت في تعليق الدراسة في العديد من المدن؛ للحد من انتشارها، هذا ما حدث في مقاطعة داكوتا الأمريكية، حينما لبى أحد المعلمين رغبة أحد طلابه في فهم مسألة رياضية، مع الالتزام بتعليمات الحجر الصحي.

تعود القصة إلى مدرس رياضيات للصف السادس، في مقاطعة داكوتا في الولايات المتحدة الأمريكة، الذي أظهر مدى اهتمامه بنجاح طلابه، دون أن يخترق الحجر الصحي، من خلال بذل جهد إضافي لشرح الدروس بشكل شخصي.



أعطى المدرس كريس وابا، درساً استثناياً لطالبة لديه تدعى رايلي أندرسون، تبلغ من العمر 12 عاماً، من خارج المنزل، بعدما طلبت منه توضيحاً حول الدروس الجديدة، مما استدعى أخذه لسبورة وأقلام التدريس إلى أمام منزل الطالبة، ووضعها خارج النافذة، ثم أعطى لها درساً كاملاً من الخارج. وكان يحضر هذا الدرس الطالبة وعائلتها، حيث شرح لها الدرس بشكل وافي مع إعطائها واجب منزله لحله.

وعلق المدرس قائلاً: "قررت المجيء بنفسي بعد أن تلقيت عدة رسائل من الطفلة رايلي أندرسون، يوم الجمعة، طلبت فيها المساعدة في شرح درس الجبر والرسم البياني"، بحسب موقع سبوتنيك نقلاً عن موقع people.

وكانت العديد من الدول في العالم اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، مع حظر التجوال في بعض المناطق، كذلك تطبيق الحجر الصحي الذاتي.