وكالة الرأي الفلسطينية الصين تطلق قمرين صناعيين للاتصالات في مشروع إنترنت الأشياء وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الطباعة المجسمة تدخل مجال صناعة أقنعة الوجه لحماية الأطباء من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بينهم طفلان في القدس وكالة الرأي الفلسطينية باحثون يطورون تطبيقا للتحكم فى الخوف من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "كيني" مديرا فنيا للمنتخب الأيرلندي وكالة الرأي الفلسطينية حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد خان يونس .. عيون برتقالية تتجه صوب منصات تتويج الكأس وكالة الرأي الفلسطينية بسبب كورونا: معلم يعطي درساً استثنائياً لطالبة أسفل نافذة منزلها ‏ وكالة الرأي الفلسطينية في زمن كورونا: ابتعد عن غسول الفم لهذا السبب
أخبار » الرياضة و الملاعب

اتحاد خان يونس .. عيون برتقالية تتجه صوب منصات تتويج الكأس

06 نيسان / أبريل 2020 09:14

اتحاد خان يونس .. عيون برتقالية تتجه صوب منصات تتويج الكأس
اتحاد خان يونس .. عيون برتقالية تتجه صوب منصات تتويج الكأس

اختتم فريق كرة القدم الأول في نادي اتحاد خان يونس مشواره، سابعاً على لائحة ترتيب دوري الدرجة الممتازة لأندية المحافظات الجنوبية.
وعانى الفريق البرتقالي خلال المسابقة في ظل اشتداد صراع الهبوط، لكن أنقذ موسمه بفضل صحوته في الأمتار الأخيرة وتراجع منافسيه، تحت قيادة مديره الفني حميدان بربخ الذي تولى المهمة في مرحلة الإياب.
ووصل الفريق للنقطة 27 بعد فوزه وتعادله في 7 مواجهات في كل حالة وخسارته 8 مرات، وسجل 27 هدفاً وتلقت شباكه العدد ذاته.
وتتجه عيون كتيبة الطواحين صوب منصات تتويج الكأس بعد تبخر حلم المنافسة على لقب الدوري، وهو أمر ليس سهلاً، في ظل المنافسة الشرسة المرتقبة في الأدوار المتقدمة.
وحسم الفريق موقعة الأقصى بهدفين لواحد في الدور الثاني والثلاثين من المسابقة، قبل أن يكتسح الجلاء برباعية مقابل واحد في الدور ثمن النهائي.
وتنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام شباب رفح في الدور ربع النهائي المؤجل بقرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويضم البرتقالي نخبة من النجوم أصحاب الخبرة وعدداً من الوجوه الشابة، ولن يكون أمامه سوى دخول الدور المقبل أكثر قوة ورغبة في تحقيق الانتصار والزحف صوب منصات الذهب للدفاع عن هيبته وإسعاد جماهيره.
واللافت أن اتحاد خان يونس لم يتذوق طعم الألقاب الرسمية، وهذا يضعه تحت مسؤولية كبيرة في ظل الإمكانيات المتاحة والقاعدة الجماهيرية العريضة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟