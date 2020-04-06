اتحاد خان يونس .. عيون برتقالية تتجه صوب منصات تتويج الكأس

اختتم فريق كرة القدم الأول في نادي اتحاد خان يونس مشواره، سابعاً على لائحة ترتيب دوري الدرجة الممتازة لأندية المحافظات الجنوبية.

وعانى الفريق البرتقالي خلال المسابقة في ظل اشتداد صراع الهبوط، لكن أنقذ موسمه بفضل صحوته في الأمتار الأخيرة وتراجع منافسيه، تحت قيادة مديره الفني حميدان بربخ الذي تولى المهمة في مرحلة الإياب.

ووصل الفريق للنقطة 27 بعد فوزه وتعادله في 7 مواجهات في كل حالة وخسارته 8 مرات، وسجل 27 هدفاً وتلقت شباكه العدد ذاته.

وتتجه عيون كتيبة الطواحين صوب منصات تتويج الكأس بعد تبخر حلم المنافسة على لقب الدوري، وهو أمر ليس سهلاً، في ظل المنافسة الشرسة المرتقبة في الأدوار المتقدمة.

وحسم الفريق موقعة الأقصى بهدفين لواحد في الدور الثاني والثلاثين من المسابقة، قبل أن يكتسح الجلاء برباعية مقابل واحد في الدور ثمن النهائي.

وتنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام شباب رفح في الدور ربع النهائي المؤجل بقرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويضم البرتقالي نخبة من النجوم أصحاب الخبرة وعدداً من الوجوه الشابة، ولن يكون أمامه سوى دخول الدور المقبل أكثر قوة ورغبة في تحقيق الانتصار والزحف صوب منصات الذهب للدفاع عن هيبته وإسعاد جماهيره.

واللافت أن اتحاد خان يونس لم يتذوق طعم الألقاب الرسمية، وهذا يضعه تحت مسؤولية كبيرة في ظل الإمكانيات المتاحة والقاعدة الجماهيرية العريضة.