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حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

06 نيسان / أبريل 2020 09:19

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما الخميس، فيكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 

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