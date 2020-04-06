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"كيني" مديرا فنيا للمنتخب الأيرلندي

06 نيسان / أبريل 2020 09:20

"كيني" مديرا فنيا للمنتخب الأيرلندي

 أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم ،أول من أمس، تعيين ستيفن كيني مديرا فنيا للمنتخب الأيرلندي للعبة خلفا لميك مكارثي بشكل فوري.
وتمت إجراءات تسليم منصب المدير الفني لكيني قبل وقتها المحدد وذلك بعد تأجيل الملحق الفاصل المؤهل لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا بسبب تفشي وباء "كورونا".
وذكر الاتحاد الأيرلندي عبر موقعه الإلكتروني أن عقد مكارثي كان سينتهي في 31 تموز المقبل بعد نهائيات بطولة أمم أوروبا التي كان يفترض إقامتها العام الجاري قبل تأجيلها للعام المقبل.
وكان مقررا في البداية أن يتولى ستيفن منصبه الجديد بعد انتهاء التزاماته مع منتخب الشباب (تحت 21 عاما) في أول آب.
وبهذه الخطوة، سيحصل كيني على وقت كاف للإعداد لمواجهة سلوفاكيا في الدور قبل النهائي من الملحق الفاصل المؤهل لنهائيات أمم أوروبا. 

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