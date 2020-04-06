أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي الاثنين، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.64 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 5.14 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.21 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيقل.