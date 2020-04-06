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"العمل" تبدأ تسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ

06 نيسان / أبريل 2020 09:47

، عن بدء تسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ
، عن بدء تسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ

غزة- الرأي

 أعلنت وزارة العمل، عن بدء تسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ، ويأتي ذلك بعد الاستعدادات والاجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة في اطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا Covid 19 مما أثر بشكل كبير علي بعض قطاعات النشاط الاقتصادي سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

وأكدت وزارة العمل انها تسعى للحد من  تبعات حالة الطوارئ علي مستوى الدخل لكثير من العمالة غير المنظمة والذي يهدف الي تعزيز صمود العمال خلال هذه الفترة الحرجة .

ودعت العمال إلى  تسجيل بياناتهم الدقيقة من خلال الرابط  التالي:

 نموذج التسجيل

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