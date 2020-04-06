النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2464) الاثنين6/4/2020
أخبار فلسطينية
- حماس" تطالب السلطة بوقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين
- 8 إصابات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة في الضفة وغزة إلى 234
- الرئيس يصدر قرارا بالعفو الخاص عن 125 محكوما في مراكز الإصلاح والتأهيل
- وزير الاقتصاد الفلسطيني: منع إدخال السلع الإسرائيلية إلى السوق للحد من انتشار «كورونا»
- »نفق تحت الأرض يصل إلى تخوم الأقصى ومخطط لسكة حديد تجوب أحياء القدس
- هنية يهاتف اشتية ويبحث معه تداعيات جائحة كورونا
- إغلاق بيتونيا بشكل كامل..ملحم: تسجيل 3 إصابات بـ"كورونا" ليرفع عدد المصابين لـ237 حالة
- النخالة: على العدو أن يختار بين الملاجئ أو إنهاء الحصار
- وزارة الصحة بغزة: نواجه نقصا شديدا في الموارد الصحية لمكافحة كورونا
- طائرات إسرائيلية ترش مبيدات “كيميائية” على حدود غزة
أخبار إسرائيلية
- 51 وفاة بسبب كورونا في الأراضي المحتلة.. و114 مصابا بحالة خطيرة
- الحكومة الإسرائيلية تدرس تشديد القيود وحظر بؤر تفشي كورونا
- الصحة الإسرائيلية: 49 حالة وفاة و8430 إصابة بفيروس كورونا
- غانتس لريفلين: قد أحتاج إلى تمديد فترة التفويض لتشكيل الحكومة
- ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع كورونا باعتبارات سياسية فقط
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الاخبار الدولية
- أكثر من 9 آلاف ضحية في أميركا: الأسوأ لم يأتِ بعد!
- كورونا .. بوادر أمل بأوروبا وأميركا تنتظر أسبوعا "مروعا" بعدد الوفيات
اخبار عربية
- «القصف الإسرائيلي» على قاعدة قرب حمص استهدف ضباطاً إيرانيين
- هيئة الاعمال الخيرية الاماراتية تقدم مساعدات لمدينة القدس
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- وزارة الصحة بغزة: نواجه نقصا شديدا في الموارد الصحية لمكافحة كورونا
- طائرات إسرائيلية ترش مبيدات “كيميائية” على حدود غزة
- المستوطنات الإسرائيلية تشارك في الحرب الجرثومية وتتحول لبؤر ناقلة لفيروس “كورونا” إلى مناطق…
- حماس تنتظر ردا سعوديا لإطلاق سراح ممثلها
الشرق الأوسط
- توبيخ فلسطيني «افتراضي» لمخالفي
- تهديدات المستوطنين تدفع نتنياهو إلى التراجع عن تأجيل الضم
- تحذيرات إسرائيلية من زلزال كبير في البحر الأحمر
الخليج الإماراتية
- 9 دول عربية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات بـ «كورونا»
- الاحتلال يعتقل محافظ القدس ويمعن في الانتهاكات
- الولايات المتحدة تدخل الأسبوع الأكثر صعوبة والأشد حزناً
الغد الأردنية
- 51 وفاة بسبب كورونا في الأراضي المحتلة.. و114 مصابا بحالة خطيرة
- السلطة الفلسطينية تحتاج لـ120 مليون دولار لمواجهة “كورونا”
الاهرام المصرية
- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 8430 والوفيات إلى 49 حالة
- وزير الاقتصاد الفلسطيني: منع إدخال السلع الإسرائيلية إلى السوق للحد من انتشار «كورونا»
الاخبار اللبنانية
- إسرائيل في سباق التوصّل إلى لقاح ضد «كورونا»
الشروق المصرية
- فيروس كورونا.. شركة إسرائيلية لبرمجيات التجسس تزعم أن بإمكانها المساعدة في مكافحة الوباء
- إسرائيل: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 49 والإصابات إلى 8430
الشرق القطرية
- طائرات الاحتلال تستهدف مزارع الفلسطينيين بالمبيدات الكيميائية
- نادي الأسير يدعو لإطلاق سراح الأسرى الأطفال
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حماس" تطالب السلطة بوقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين
- تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة والقدس
- 51 وفاة و8611 إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال
- الولايات المتحدة ..أكثر من 1200 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
- مطالبات بحماية الأسرى من "استهتار" الاحتلال
- آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق خانيونس
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القدس المحلية
- تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بدو وسعير
- كوخافي يطلب من نتنياهو نقل التعامل مع أزمة كورونا للجيش
- اقتصاد غزة تلغي قرارًا بشأن عمل محلات الصاغة
- اعتقال 3 شبان من جنين
- لجنة وزارية إسرائيلية تجتمع ظهرًا لاتخاذ قرار بشأن إغلاق مدن وأحياء لمنع تفشي كورونا
- غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين
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جريدة الأيام
- قتل شقيقه شنقاً في رفح!
- »"حصان جنين" .. شاهد على حرب المخيم وإصرار على حق العودة
- »استمرار إغلاق المعابر وإخضاع الحالات الطارئة لحجر فردي إلزامي في غزة
- »سلطات الاحتلال تتعمد إخفاء المعلومات عن إصابات كورونا في القدس الشرقية
- »"فيديوهات كورونا" في مواقع التواصل.. كوميديا من بين جدران الحَجْر!
- »نفق تحت الأرض يصل إلى تخوم الأقصى ومخطط لسكة حديد تجوب أحياء القدس
- »237 إصابة بكورونا في فلسطين.. وإغلاق بيتونيا ومستشفى ثابت ثابت
الحياة الجديدة
- الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس ويعتقل آخرين من مناطق متفرقة بالمدينة
- الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس القديمة
- مستشفيات القدس تثمن دور بنك فلسطين في دعم الجالية الفلسطينية بتشيلي
- هيئة الاعمال الخيرية الاماراتية تقدم مساعدات لمدينة القدس
وكالة صفا
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- بظل اتساع رقعة الفقر بسبب كورونا مساعدات الطوارئ بالضفة.. حين تفتقد للتنظيم والعدل بالتوزيع
- لن نموت وحدنا والمقاومة تمتلك المبادرة" النخالة للاحتلال: الملاجئ أو إنهاء حصار قطاع غزة
- ناشدت بتوفير عينات كافية محدث: الصحة بغزة تحذر: نفاد عينات فحص كورونا خلال أيام
- ملحم: 3 إصابات جديدة بينهم طفلان يرفع حصيلة الإصابات إلى 237
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وكالة الراي الفلسطينية
- 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بينهم طفلان في القدس
- ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا لدى الاحتلال إلى 51 حالة
- مؤشر الحياة يعود من جديد لأحد الأطفال بمستشفى الأقصى
- النخالة: على العدو أن يختار بين الملاجئ أو إنهاء الحصار
- كيف بدت تجربة أول مسعف في غزة تعامل مع أولى حالات الكورونا؟( تقرير)
- هنية يهاتف اشتية ويبحث معه تداعيات جائحة كورونا
- الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 5 إبريل 2020
- الاقتصاد بغزة تؤكد على قرار منع توريد المواد المستعملة من الداخل
سما نيوز
- إسرائيل : ارتفاع عدد الوفيات إلى 51 والمصابين إلى 8611
- كورونا .. بوادر أمل بأوروبا وأميركا تنتظر أسبوعا "مروعا" بعدد الوفيات
- مستشرق إسرائيلي يزعم : اشتيه يزيد فرص تنافسه لوراثة الرئيس عباس
- تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم طفلان في بدو وسعير
- حكومة الاحتلال تدرس تشديد القيود: فرض الإغلاق على 7 مدن وأحياء بالقدس
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فلسطين اليوم
- رسائل قوية مدوية حملتها تصريحات القائد النخالة
- إغلاق بيتونيا بشكل كامل..ملحم: تسجيل 3 إصابات بـ"كورونا" ليرفع عدد المصابين لـ237 حالة
- لن نموت وحدنا القائد النخالة: على العدو أن يختار بين الملاجئ أو إنهاء الحصار وإطلاق سراح الأسرى
- القدرة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 6 حالات مصابة
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عرب 48
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- هل يُنهي كورونا الانقسام؟ اشتية وهنية يبحثان "الوحدة" لمجابهة الفيروس6
- 8 إصابات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة في الضفة وغزة إلى 234
- الاحتلال يعتقل محافظ القدس لمكافحته انتشار كورونا
- ارتفاع الجرائم الجنسية داخل الأسرة بنسبة 41٪
- الحكومة الإسرائيلية تدرس تشديد القيود وحظر بؤر تفشي كورونا
- الصحة الإسرائيلية: 49 حالة وفاة و8430 إصابة بفيروس كورونا
- غانتس لريفلين: قد أحتاج إلى تمديد فترة التفويض لتشكيل الحكومة
- ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع كورونا باعتبارات سياسية فقط
وكالة وفا
- "كورونا" يواصل الانتشار: الوفيات تقارب الـ70 ألفا حول العالم
- تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم طفلان في بدو وسعير يرفع الحصيلة إلى 237 إص..
- الرئيس يصدر قرارا بالعفو الخاص عن 125 محكوما في مراكز الإصلاح والتأهيل
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حدث في مثل هذا اليوم
6 نيسان (أبريل)
- 2002م هجوم مسلح نفذه مقاومان فلسطينيان ضد مستوطنة "رفيح يام" ومقتل ضابط وإصابة 5 جنود بجروح قبل أن يستشهدا برصاص الاحتلال، وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد طارق أبو حسنين وأيمن الجزار من رفح هما منفذا العملية.
- 1972م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة العاشرة في القاهرة "دورة استثنائية".
- 1954م إسرائيل تعيد دفن الثري اليهودي "الفرنسي" البارون إدموند جيمس دي روتشيلد (1845 - 1934) في مستوطنة "زخرون يعقوب" الشهيرة بإنتاج الخمر، والتي ساعد في بنائها في فلسطين المحتلة. يُوصف بأنه "أبو السكان اليهود في أرض إسرائيل" بسبب ما أغدقه من أموال لتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين، وخاصة اليهود الروس.
- 1948م لواء جعفاتي التابع لمنظمة الهاغاناة الصهيونية الإرهابية، ووحدات أخرى تابعة لها تستولي على بعض القرى الفلسطينية على طريق القدس- تل أبيب من أيدي المجاهدين الفلسطينيين، في إطار عملية نحشون التي تمثل المرحلة الأولى من خطة دالت الهجومية.
- 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية تشن عملية "يفتاح" لاحتلال الجليل الشرقي والأوسط في فلسطين وتسيطر على مدينة صفد.
- 1920م سلطات الانتداب البريطانية تعلن الأحكام العرفية في مدينة القدس إثر اندلاع ثورة النبي موسى، وقد اتهم بقيادتها الحاج أمين الحسيني (1897 - 1974) وعدد من وجهاء المدينة المقدسة، وحكم على الحسيني بالسجن عشر سنوات غيابياً.