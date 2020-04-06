النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2464) الاثنين6/4/ 2020

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أكثر من 9 آلاف ضحية في أميركا: الأسوأ لم يأتِ بعد !

كورونا .. بوادر أمل بأوروبا وأميركا تنتظر أسبوعا "مروعا" بعدد الوفيات

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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 8430 والوفيات إلى 49 حالة

وزير الاقتصاد الفلسطيني: منع إدخال السلع الإسرائيلية إلى السوق للحد من انتشار «كورونا»

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إسرائيل في سباق التوصّل إلى لقاح ضد «كورونا »

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تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بدو وسعير

كوخافي يطلب من نتنياهو نقل التعامل مع أزمة كورونا للجيش

اقتصاد غزة تلغي قرارًا بشأن عمل محلات الصاغة

اعتقال 3 شبان من جنين

لجنة وزارية إسرائيلية تجتمع ظهرًا لاتخاذ قرار بشأن إغلاق مدن وأحياء لمنع تفشي كورونا

غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين



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