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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2464) الاثنين6/4/2020

06 نيسان / أبريل 2020 10:31

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2464) الاثنين6/4/2020

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6 نيسان (أبريل)

  • 2002م هجوم مسلح نفذه مقاومان فلسطينيان ضد مستوطنة "رفيح يام" ومقتل ضابط وإصابة 5 جنود بجروح قبل أن يستشهدا برصاص الاحتلال، وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد طارق أبو حسنين وأيمن الجزار من رفح هما منفذا العملية.
  • 1972م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة العاشرة في القاهرة "دورة استثنائية".
  • 1954م إسرائيل تعيد دفن الثري اليهودي "الفرنسي" البارون إدموند جيمس دي روتشيلد (1845 - 1934) في مستوطنة "زخرون يعقوب" الشهيرة بإنتاج الخمر، والتي ساعد في بنائها في فلسطين المحتلة. يُوصف بأنه "أبو السكان اليهود في أرض إسرائيل" بسبب ما أغدقه من أموال لتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين، وخاصة اليهود الروس.
  • 1948م لواء جعفاتي التابع لمنظمة الهاغاناة الصهيونية الإرهابية، ووحدات أخرى تابعة لها تستولي على بعض القرى الفلسطينية على طريق القدس- تل أبيب من أيدي المجاهدين الفلسطينيين، في إطار عملية نحشون التي تمثل المرحلة الأولى من خطة دالت الهجومية.
  • 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية تشن عملية "يفتاح" لاحتلال الجليل الشرقي والأوسط في فلسطين وتسيطر على مدينة صفد.
  • 1920م سلطات الانتداب البريطانية تعلن الأحكام العرفية في مدينة القدس إثر اندلاع ثورة النبي موسى، وقد اتهم بقيادتها الحاج أمين الحسيني (1897 - 1974) وعدد من وجهاء المدينة المقدسة، وحكم على الحسيني بالسجن عشر سنوات غيابياً.
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حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

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