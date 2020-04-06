الزكاة بالأوقاف توزع طرود غذائية علي (1200) أسرة متعففة

غزة- الرأي

وزعت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف، وبالتعاون مع اللجنة القطرية طرود غذائية على (1200) أسرة متعففة وفقيرة في قطاع غزة، وذلك بتمويل كريم من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ضمن حملة دولة قطر لمواجهة فايروس كورونا .

وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم، أنه تم توزيع هذه الطرود على الأسر من مختلف محافظات غزة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها الزكاة من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في ظل انتشار فايروس كورونا.

وقدم اسليم جزيل الشكر والتقدير للجنة القطرية ، الذين يساهمون في تخفيف وطأة الحصار عن أبناء قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات لهم ، داعيا أهل الخير والجهات الداعمة والممولة إلى المساهمة في مساعدة هؤلاء المكلومين ورسم البسمة على شفاههم.