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مستوطنون يعتدون على عائلة في الخليل

06 نيسان / أبريل 2020 11:53

الخليل – الرأي:

اعتدت مجموعة من المستوطنين، فجر اليوم الاثنين، على منزل في شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل.

وقال المواطن زيدان الشرباتي الذي يقطن المنزل، إن "المستوطنين تسللوا الى سطح المنزل الذي أعيش فيه انا وشقيقي وعائلاتنا، تحت حماية جنود الاحتلال، وعبثوا بخزانات مياهنا وأنزلوا العلم الفلسطيني من على سطح منزلنا ورفعوا العلم الإسرائيلي مكانه، وعندما حاولنا مطاردتهم، هربوا صوب مستوطنة "بيت هداسا" المقامة على ممتلكات المواطنين واراضيهم، عبر اسطح المنازل وهم يوجهون الشتائم".

وأضاف، "نحن متخوفون من صعود المستوطنين عبر الحقول والمباني الى المنزل مجددا والعبث بأنابيب المياه، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، وننتظر طواقم خاصة من البلدية لتقوم بفحص المياه للتحقق من صحتها وصلاحيتها للشرب".

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