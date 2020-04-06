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طوارئ التنمية في مديرية غزة تستقبل أعداداً جديدة في موقع الهدى

06 نيسان / أبريل 2020 12:08

طوارئ التنمية في مديرية غزة تستقبل أعداداً جديدة في موقع الهدى
طوارئ التنمية في مديرية غزة تستقبل أعداداً جديدة في موقع الهدى

غزة- الرأي

 قالت لجنة طوارئ غزة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية،  إن  موقع الهدى للحجر الصحي، استقبل أعداداً جديدة من العائدين عبر معابر القطاع بعد تجهيزه من كافة النواحي مع سلامة الإجراءات الوقائية والصحية وتهيأته بكل الوسائل القابلة للإقامة وتوفير كل المقومات الأساسية للمستضافين من مفروشات وأدوات صحية.


وتعمل لجنة الطواريء في مديرية غزة، بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص لتقاسم المسؤولية والوقوف علي آخر المستجدات علي الساحة .

واكدت لجنة الطوارئ، علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية لتجنب الفوضى بقدر المستطاع والابتعاد عن التجمعات والاختلاط.

واوضحت أنه سيتم افتتاح اكثر من موقع اذا لزم الأمر لضمان السلامة الصحية للجميع وفق إتباع التعليمات من اللجان العليا للطواريء، مطمئنة الجميع أن الأمور حتي اللحظة تحت السيطرة بفضل الجهود الجبارة التي تقوم به طواقم العمل.

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