وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ التنمية في مديرية غزة تستقبل أعداداً جديدة في موقع الهدى وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على عائلة في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية والارشاد في الزراعة تجري جولات ميدانية في منطقة المواصي وكالة الرأي الفلسطينية مباحث رفح تكشف قضية قتل مواطن على يد شقيقه وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ جولات تفتيشية قبل منح تراخيص لمنشآت في رفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من جنين وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع طرود غذائية علي (1200) أسرة متعففة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2464) الاثنين6/4/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تبدأ تسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية مارادونا يهاجم الأندية العالمية :" يعاملون اللاعبين كالعبيد"
أخبار » الأخبار الحكومية

مراقبة محطات تعبئة الوقود والغاز المنزلي

الاقتصاد: 205 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

06 نيسان / أبريل 2020 12:18

الاقتصاد: 205 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق
الاقتصاد: 205 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

غزة- الرأي

نظمت  طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني،  جولات ميدانية للأسواق والمحلات التجارية ومخازن التجار، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة واليومية التي تقوم بها طواقم الوزارة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها اليوم، إن طواقم حماية المستهلك نظمت جولة ميدانية لمحطات تعبئة الوقود والغاز المنزلي للرقابة على الأسعار.
وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك نظمت 205 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار، تم خلال اتلاف ما يقارب 350 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية إصلاحية.
وأشارت التقرير، إلى ان لجان التفتيش التابعة للوزارة تواصل عملها في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.
مديرية المعادن الثمينة
ولفت التقرير الي أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.
الإدارة العامة للصناعة
وذكر التقرير ان طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للصناعة نظمت زيارة لعدد من المنشآت الصناعية في مدينة غزه وذلك بهدف متابعة التراخيص وشروط الامن والسلامة.
وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233. @ Gaza City

الاقتصاد: 205 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق 91384836_1606459606168825_1017954154489839616_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟