الاقتصاد: 205 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، جولات ميدانية للأسواق والمحلات التجارية ومخازن التجار، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة واليومية التي تقوم بها طواقم الوزارة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها اليوم، إن طواقم حماية المستهلك نظمت جولة ميدانية لمحطات تعبئة الوقود والغاز المنزلي للرقابة على الأسعار.

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك نظمت 205 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار، تم خلال اتلاف ما يقارب 350 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية إصلاحية.

وأشارت التقرير، إلى ان لجان التفتيش التابعة للوزارة تواصل عملها في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

مديرية المعادن الثمينة

ولفت التقرير الي أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

الإدارة العامة للصناعة

وذكر التقرير ان طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للصناعة نظمت زيارة لعدد من المنشآت الصناعية في مدينة غزه وذلك بهدف متابعة التراخيص وشروط الامن والسلامة.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233. @ Gaza City