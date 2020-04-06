الكشف عن مخطط لبناء نفق سكة حديد يصل تخوم الأقصى

القدس المحتلة – الرأي:

كشف المركز العربي للتخطيط البديل عن مخططات، أعلن عنها وبدأ التحضير لها في فترة الطوارئ التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي خشية انتقال عدوى "الكورونا".

ويتعلق المشروع الأول ببناء نفق سكة حديد تحت الأرض يصل ما بين القدس الغربية ومنطقة باب المغاربة وصولا إلى تخوم الحرم الشريف, بينما يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق الأرض تجوب أحياء القدس المختلفة.

وضمن الفحص الاولي للمخطط الذي أجراه المركز العربي للتخطيط البديل تبين أنّ النفق المزمع بناؤه يخترق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقيه في باطن الأرض, وبشكل محدد احياء البلده القديمة وسلوان وأبو طور.

وكما يبدو فستكون له تأثيرات جمّة على مجالات حياتية عديدة تخص هذه الأحياء يقوم المركز بمتابعتها ودراستها تباعاً.

وأكد المركز أن مشروع بناء نفق القطار تحت الأرض وصولا إلى مشارف الحرم الشريف وحيّ سلوان ينضم إلى سلسلة مشاريع غامضة وخطيرة أخرى يتم تنفيذها بالخفاء في هذه المنطقة الحساسة, مثل "نفق الهيكل" الذي يمتدّ تحت أحياء البلدة القديمة ويهدد سلامتها واستقرارها, ومشروع "مدينة داوود" الذي تهدد منشئاته المختلفة حيّ سلوان ومنطقة باب المغاربة.

كما ويذكر أن مسار نفق القطار المقترح ضمن هذا المشروع يقع تحت مسار خط السلال الطائرة "التلفريك", الذي تمت المصادقة عليه العام المنصرم كمشروع بنية تحتية قطرية, والذي يصل القدس الغربية مع منطقة الحرم تحت حجة تسهيل وصول السياح اليهود.

وسيواصل المركز العربي للتخطيط البديل متابعة المخطط والاطلاع على تفاصيله وتحليلها وتحديد الأضرار الناجمة عنه على الأحياء العربية, ونشر كل المعلومات ذات الصلة للجمهور حتى تتم مواجهة المخطط ومخاطره المادية والمعنوية.