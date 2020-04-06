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أكدت على أهمية المساندة الحكومية والمجتمعية

بلديات غزة تبحث الاحتياجات الملحة لمواجهة جائحة كورونا

06 نيسان / أبريل 2020 01:42

أكدت على أهمية المساندة الحكومية والمجتمعية
أكدت على أهمية المساندة الحكومية والمجتمعية

غزة- الرأي

بحث رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع رؤساء البلديات الكبرى، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة جائحة كورونا العالمية، والاحتياجات الملحة للتعامل مع هذه الأزمة.
وناقش المجتمعون في اللقاء الشهريK  والذي عقد في بلدية غزة، وضم البلديات الخمسة الكبرى: "غزة، خان يونس، رفح، دير البلح، جباليا"، احتياجات البلديات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب مواصلة عمليات التعقيم والتخلص الآمن من النفايات.
واستعرض اللقاء خطط الطوارئ في البلديات كافة، وجهودها في الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس، برعاية من وزارة الحكم المحلي، وبتنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية وجهاز الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
كما استعرض الإجراءات الوقائية والاحترازية من إغلاق للأسواق الأسبوعية، وتنظيم الأسواق الأخرى ومنع الازدحام فيها، وتعقيم المرافق العامة والأسواق ومراكز الحجر الصحي وفق المعايير الصحية العالمية، حفاظًا على سلامة المواطنين، إلى جانب النقل الآمن لمخلفات مراكز الحجر، وترحيلها والتخلص منها بشكل آمن وسليم.
وأكد المجتمعون على أهمية المساندة الحكومية للبلديات في ظل الأوضاع المالية الصعبة وقلة الإمكانيات وشح الموارد، نتيجة الحصار، وعدم قدرة المواطن على تسديد الحد الأدنى من تكاليف الخدمات، ونقص كميات الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي والآليات.
وحضر اللقاء رئيس بلدية خانيونس م. علاء الدين البطة، ورئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر، ورئيس بلدية دير البلح سعيد نصار، ورئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار.
يذكر أن اتحاد بلديات قطاع غزة، قد ناشد المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لمساندة البلديات وتوفير 3 ملايين دولار حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها، والمساهمة في مواجهة فيروس كورونا، محذرًا من احتمالية انهيار العمل البلدي بسبب شح الموارد وقلة الإمكانيات.
 

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