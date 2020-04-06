"المدهون" يثمن جهود المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لنصرة الأسرى

غزة- الرأي

ثمن بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، الجهود المميزة التي يبذلها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخالرج من أجل دعم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الحملة الدولية التي ينظمها تحت عنوان (لستم وحدكم) لدعم الاسرى، وتجنيده كل إمكانيات المؤتمر من اجل تفعيل قضيتهم وتدويلها.

جاء ذلك خلال برقية أرسلها الى الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج د. منير شفيق والذي عبر من خلالها عن تقديره لجهود المؤتمر الشعبي الكبيرة في خدمة القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية الأسرى الفلسطينيين بشكل خاص متمنياً على القائمين بهذه الحملة مضاعفة الجهود لخصوصية الأوضاع القاسية التي يمر بها الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

وأكد المدهون فى رسالته، أن قضية الاسرى تعتبر من اهم القضايا التي يمكن ان نعمل من اجلها، خاصة أن الاسرى يعيشون في هذه الفترة حالة استثنائية من التوتر والقلق والترقب نتيجة تخوفاتهم من تفشي وباء كورونا في السجون، وفي ظل الاهمال المتعمد بسلامتهم وعدم اتخاذ اي تدابير وقائية لمنع وصول الفيروس الى أقسامهم وغرفهم، التي جعلها الاحتلال على مدار سنوات الاعتقال مقابر للأحياء وبيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة والموت الصامت، متجاهلًا كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي ترعى حقوق الاسرى وتحفظ حياتهم.

وشدد على التعاون والمشاركة في هذه الحملة وغيرها من المجالات والمواضيع الداعمة للاسرى وقضيتهم، واستعداد الوزارة لتسخير امكانياتها وعلاقاتها وتواصلها مع الاسرى وعائلاتهم لتعزيز اي جهود في هذا المجال، خاصة مجال تدويل قضية الاسرى وتفعيلها على المستوى الخارجي، لما لهذا الجانب من تأثير ضاغط على الاحتلال الذي يحاول دائمًا تضليل الرأي العام الدولي واخفاء الصورة الحقيقية البشعة للاحتلال الذي يمارس الارهاب المنظم ضد الأسرى العُزل.