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وزارة الاقتصاد الوطني تلتقي ببلدية غزة لتعزيز التعاون المشترك

06 نيسان / أبريل 2020 01:54

وزارة الاقتصاد الوطني تلتقي ببلدية غزة لتعزيز التعاون المشترك
وزارة الاقتصاد الوطني تلتقي ببلدية غزة لتعزيز التعاون المشترك

غزة- الرأي

عقدت وزارة الاقتصاد الوطني لقاءً مع بلدية غزة لتعزيز التعاون المشترك بينهما.
وعقد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية أ. عبد القادر بنات، برفقة مدير دائرة مقالع الرمال م. محمد المدهون،  لقاءً مع نائب رئيس بلدية غزة م. احمد أبو راس.
وذكرت الوزارة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني، وكافة المؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت أن الجانبان استعرضا الجهود المشتركة في ترحيل نواتج الرمال نتيجة الحفر لمشاريع البنية التحتية، ووضع اليات التصرف بها بإشراف من وزاره الاقتصاد الوطني.
وأكد بنات أن الإدارة تقوم بالعديد من الجولات الفنية والميدانية لمتابعة كافة الاعمال المتعلقة بالمشاريع، للرقبة على عملية نقل الرمال من موقع العمل ليتم التصرف بها حسب النظام المعمول به في الوزرة.
وأكد أبو راس على الجهود التي تبذلها البلدية من خلال التنسيق والتواصل مع وزارة الاقتصاد، لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

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