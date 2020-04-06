مشاتل الزراعة تواصل عملها بشكل طبيعي

غزة- الرأي

تواصل مشاتل وزارة الزراعة عملها بالشكل الطبيعي والمعتاد في توفير الأشتال الزراعية، كما الاستمرار في عمل الإدارات العامة والمديريات ودوائر الوزارة كافة.

وأوضح م. شاهر الريفي مدير قطاع المشاتل بالوزارة، أن مشاتل الوزارة مستمرة في عملها بشكل اعتيادي، حيث تقوم بتجهيز آلاف الأشتال، لمواصلة عملية التوزيع على المؤسسات والمعنيين.

وأشار الريفي إلى أنه يجري بالتوازي العمل على تجهيز المشتل المركزي التابع للوزارة في أراضي المحررات جنوب القطاع، مشددا على جهوزية قطاع المشاتل لتزويد المعيين في كل الأوقات والمناسبات.