١٠ أطعمة لزيادة طول الأطفال طبيعيا

تريدين زيادة طول طفلك ؟ فإذا كان طفلك يعاني من قامة قصيرة أو إذا كنت تخشين من أن يصبح ذات قامة قصيرة فلا تقلقى حيث أن المر بسيط للغاية ويمكن التغلب عليه من خلال الحرص على تناول مجموعة معينة من الأطعمة التي تساعد بشكل كبير على زيادة الطول، ويجب أن تعرف أن الإناث يستمررن في الزيادة في الطول حتى سن الثامنة عشر أو التاسعة عشر بينما الأولاد يستمررن في الطول إلى سن قد يصل إلى 25 سنة والآن سوف نقوم بعرض أهم 10 أطعمة تساعد على زيادة طول القامة في مراحل النمو

زيادة-طول

أولا: العناصر الغذائية الهامة لزيادة الطول

1 – البروتين

إن البروتينات تعتبر من أهم وحدات بناء الجسم، وهي تساعد على زيادة الطول عن طريق بناء عدد كبير من الأنسجة بالجسم حيث أن البروتينات مكونة في الأساس من الأحماض الأمينية التي تساعد على تكوين هرمونات النمو بالإضافة إلى املحافظة على صحة العظام والعضلات والأنسجة وأعضاء الجسم المختلفة بالإضافة إلى الجلد والأسنان، كما انها كذلك تعمل كإنزيمات لتحفيز التفاعلات البيوكيميائية بالجسم ونقص البروتين بالجسم يؤدي إلى قلة كتلة العضرت واضطراب النمو وكذلك ضعف الجهاز المناعي بالجسم ومن أهم مصادر البروتين الأسماك والبيض واللحوم الحمراء والبقوليات. إقرأ هنا طرق زيادة الطول





2- الأملاح المعدنية

إن الأطعمة المحتوية على الأملاح المعدنية مثل الماغنيسيوم والفسفور واليود والحديد والمنجنيز تلعب دورا هاما في زيادة الطول ووزن الجسم، والكالسيوم على وجه الخصوص يعتبر من أهم الأملاح ويلعب دورا هاما للغاية في نمو والمحافظة على صحة العظام، كما يجب أن تقلل من تناول شرب القهوة والأطعمة املحتوية على نسبة عالية من الملح أو السكر أو الدهون لأنها تعوق عمل الكالسيوم بالجسم وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على طول وصحة الجسم ويجب كذلك الابتعاد عن التدخين أو المخدرات لأنها ذات تأثير سلبي للغاية على الجسم. كيف تزيد طولك

3- الفيتامينات

إن الفيتامينات عموما وفيتامين D على وجه الخصوص يعتبر من أهم الفيتامينات التي تساعد على زيادة صحة وطول العظام ونقصه يؤدي إلى خلل النمو وضعف العظام وقصر القامة وهذا الفيتامين هام جدا لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم بالجسم، وبعض الفيتامينات الأخرى أيضا كفيتامين A وفيتامين B1 و B2 والريبوفلافين وفيتامين C وفيتامين F هي كذلك فيتامينات هامة جدا لتعزيز نمو الجسم بشكل طبيعي وهذه الفيتامينات متوفرة في الفواكه والخضروات.

ثانيا: أهم الأطعمة التي تساعد على زيادة الطول:

1- اللبن

إن اللبن يعتبر مصدرا ممتازا لعنصر الكالسيوم الهام في نمو والمحافظة على صحة العظام وهو يحتوي كذلك على فيتامين A وعلى البروتينات وهي مواد كذلك تساعد على زيادة طول الجسم ويوصى بأن تتناول كوبين من اللبن يوميا لتضمنالمحافظة على عظام قوية وتعزز نموها.

2- منتجات الألبان

وليس اللبن فقط بل إن منتجات اللبان الأخرى كالجبن والزبادي والجبن كريم والايس كريم تساعد على النمو وزيادة الطول لأنها تحتوي على فيتامينات A, B, D, E بالإضافة إلى احتواءها على البروتينات والكالسيوم ومن المعروف بالطبع أن الكالسيوم وفيتامين D عناصر هامة جدا لنمو الجسم والنقص بهما يؤدي إلى قصر القامة.

3- الفواكه والخضروات

إلى جانب زيادة الطول فإن الفواكه والخضروات يساعدا على تعزيز وزيادة صحة الجسم بأكمله حيث أنهما يعتبرا مصدر رائع للفيتامينات والألياف والبوتاسيوم والفولات، وفيتامين أ الذي يساعد على نمو العظام والمحافظة على صحتها وتقويتها وهذا الفيتامين موجود في بعض الفواكه مثل البابايا والكنتالوب والمانجو والجريب فروت والبطيخ وموجود كذلك في بعض الخضروات مثل الجزر والفاصوليا والقرع والبروكلي السبانخ والكرنب والبطاطا، وفيتامين C موجود في الفواكه الحمضية كالليمون والبرتقال والبطاطس والطماطم وهذا الفيتامين يساعد بشكل فعال على نمو العظام وتقويتها.





4- الدجاج

الدجاج يعتبر أحد أهم الأطعمة للحصول على نسبة عالية من البروتينات وبالتالي فهو يساعد على نمو الجسم ببناء الأنسجة والعضلات.

5- اللحم البقري

واللحم البقري كذلك يعتبر من أهم مصادر الحصول على البروتينات ولكن يجب أن تبتعد عن اللحوم البيضاء وتتناول اللحوم الحمراء حتى لا تزيد نسبة الدهون بجسمك.

6- النشا والحبوب

إن النشا والحبوب تعتبر من أهم مصادر الطاقة في اجسامنا حيث أنها اتمد الجسم بفيتامين B والألياف والحديد والماغنيسيوم والسيلينيوم ومن أهم هذه الأطعمة الأرز البني والفشار والحبوب الكاملة لتساعد على نمو الطفل وزيادة طوله.

7- البيض

إن البيض يعتبر من أهم مصادر البروتين أيضا فبياض البيض مكون من البروتين بنسبة مائة بالمائة ولكن يجب أن تبتعد عن تناول صفار البيض لأنه يحتوي على الدهون، كما انه يحتوي كذلك على الريبوفلافين وللمساعدة على زيادة الطول ينبغي أن تتناول من3 إلى 6 بيضات يوميا.

8- فول الصويا

يحتوي فول الصويا على نسبة عالية من البروتينات وبالتالي فهو يساعد على تحسين كتلة العظم والأنسجة ولزيادة الطول ينبغي استهلاك خمسين جرام من فول الصويا يوميا.

9- الشوفان

والشوفان كذلك مصدرا رائعا للبروتينات وهو يساعد على زيادة كتلة العضلات وتقليل الدهون وينبغى استهلاك 50 جرام من الشوفان كل يوم على الإفطار لزيادة الطول

10- كالسيوم الشعاب المرجانية

وهذا الكالسيوم هو الكالسيوم المستخرج من الشعاب المرجانية الموجودة بالبحر حيث أنه يساعد على زيادة كتلة العظام وبالتالي يساعد العظام على النمو وزيادة الطول وينبغى أن يتناول الطفل هذا الكالسيوم حتى يجنى فوائده في زيادة كتلة العظام وطولها وبالتالي زيادة طول القامة.

فإذا حرصت على أن يتناول طفلك في مراحل نموه هذه الأطعمة بالنسب التي أوصينا بها من خلال هذه المقالة فسوف ينمو طفلك بشكل طبيعي ويصبح طوله مناسبا ولن يعاني من قصر القامة .