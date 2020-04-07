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علاج الكدمات بـ ١٦ طريقة طبيعية وفعالة

07 نيسان / أبريل 2020 08:04

علاج-الكدمات
علاج-الكدمات

كيف يمكنك علاج الكدمات بطرق طبيعية وفي فترة قصيرة مع عدم استخدام الكريمات أو الادوية ؟ يصاب الكثير مننا بالكدمات والتي تبدو مؤلمة ولها مظهر غير جذاب سواء كانت وردية أو أوجوانية أو صفراء ، وتحدث الكدمات نتيجة لإصابة تتلف الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد ، يهرب الجلد من هذة الأوعية التالفة تحت الجلد ويترك علامة حمراء أو أرجوانية اللون وخلال يوم أو يومين يتحول الدم إلي اللون الأزرق ويظهر الجلد باللون الأسود الأرجواني ، ومن حسن الحظ أن معظم الكدمات تلتئم تماماً خلال أسبوعين من الإصابة ، ولكن يُمكنك التسريع من عملية الشفاء باستخدام العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد علي التقليل من التورم والألم ومظهر الكدمة ، وفي هذة المقالة نقدم لكم بعض العلاجات المنزلية الفعالة في علاج الكدمات .

[علاج الكدمات طبيعيا]

طرق علاج الكدمات

علاج الكدمات
1- علاج الكدمات بالثلج :

من أسرع الطرق التي يُمكنك استخدامها في علاج الكدمات هي وضع كيس من الثلج علي الجلد فور حدوث الإصابة ، حيث يعمل الثلج علي تضييق الأوعية الدموية مما يُقلل من كمية الدم المحاصرة تحت الجلد .

ويجب تطبيق الثلج مباشرة علي المنطقة المصابة فور الإصابة ، كما يُمكنك أيضاً تطبيق الثلج بشكل دوري طوال اليوم ، اترك كيس الثلج علي الجلد لمدة تصل إلي 20 دقيقة في كل مرة .
ولكي تحصل علي أفضل النتائج ننصحك برفع المنطقة المصابة أثنلء تطبيق الثلج و بعده .

2- التعرض لضوء الشمس لعلاج الكدمات :

تساعد أشعة الشمس الفوق بنفسجية علي علاج الاصابات والكدمات و تكسير البيليروبين وهو عبارة عن صبغة في الدم والتي تُسبب اللون الأصفر للكدمات .

قم بتعريض المنطقة المصابة لأشعة الشمس لمدة 15 إلي 20 دقيقة في اليوم  ، ولكن يجب استخدام واقي طبيعي للشمس للحفاظ علي الجلد .

3- علاج الكدمات بهلام الصبار :

يساعد الصبار علي التخفيف من الألم و التورم وتقليل ظهور الكدمات أيضاً . بعد الإصابة مباشرة ، ضع ملعقة صغيرة من هلام الصبار علي المنطقة المصابة ثم قم بتدليكها بلطف علي الجلد ، كرر هذا العلاج عدة مرات في اليوم حتي تختفي الكدمة . ومن الأفضل أن تستخدم هلام الصبار الطبيعي الطازج حيث أنه لا يحتوي علي أي مواد كيميائية مضافة تضر بالجلد .

4- البصل رائع في علاج الكدمات :

يحتوي البصل علي مركب الكيرسيتين وهو عبارة عن فلافونويد مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة .

يُمكنك تطبيق البصل مباشرة علي المناطق المصابة ، أو تناول المكملات الغذائية للكيرستين  والتي تحتوي أيضاً علي البروميلين وفيتامين ج لزيادة قوة الشفاء إلي ثلاثة أضعاف ، كما يُمكنك استخدام المراهم والكريمات التي تحتوي علي الكيرستين موضعياً للتقليل من الكدمات .
يجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية للكيرسيتين .

5- الليمون و علاج الكدمات :

يحتوي الليمون علي كميات جيدة من فيتامين  C ، ويساعد فيتامين C علي التئام الجروح حيث أنه يزيد من سماكة الأوعية الدموية ويعالج النزيف الداخلي .

قم بتطبيق قطع من الليمون علي الكدمة والاحتفاظ بها لأكبر وقت ممكن لتسريع عملية الشفاء .

6- علاج الكدمات بكريم فيتامين ك :

فيتامين ك ضروري للحفاظ علي صحة الجلد والعظام والدم ، يُمكنك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ك والتي تشمل علي الخضروات الورقية والخضروات الورقية والخضروات الصليبية وفول الصويا المخمر .

كما أن تطبيق  كريم فيتامين ك موضعياً يُقلل من الكدمات ، كل ما عليك هو فرك كريم فيتامين ك بلطف علي المنطقة المصابة من مرتين إلي ثلاث مرات في اليوم .

7- الكركم و علاج الكدمات :

الكركم هو أفضل علاج طبيعي للجروح والإصابات  .

لعلاج الكدمات : اخلط مسحوق الكركم في كوب من الحليب الدافئ واشرب الخليط كل صباح ، ومن الأفضل شربها علي معدة فارغة وسوف تساعد علي التئام المنطقة المصابة خلال بضعة أيام .

8- الفلفل الحريف لعلاج الكدمات :

يحتوي الفلفل الحريف علي مركب الكابسيسين وهو يعمل كمسكن طبيعي للألم ويعمل عن طريق الحد من المادة الكيميائية في الجسم و التي تحمل رسائل الألم إلي المخ .

لاستخدام الفلفل الحريف لعلاج الألم و الكدمات ، اخلط 1 ملعقة من مسحوق الفلفل الحريف مع 5 ملاعق من زيت جوز الهند ، وسخن المعجون حتي يذوب واخلطه جيداً اتركه حتي يبرد ، ثم طبقه علي الأماكن المصابة عدة مرات في اليوم .

9- علاج الكدمات بالزيوت الأساسية :

يُمكن أن تساعد العديد من أنواع الزيوت الأساسية علي تقليل الألم و التورم وظهور الكدمات ، ويجب خلط الزيت الأساسي مع زيت ناقل مناسب عند تطبيقه علي الجلد موضعياً ، وهذة أفضل أنواع الزيوت الأساسية لعلاج الكدمات :

10- علاج الكدمات بزيت اللبان الأساسي :

يُعد زيت اللبان من أفضل أنواع الزيوت الأساسية للتخلص من الكدمات ، وزيت اللبان غني بالمركبات المضادة للأكسدة كما أنه يساعد في تخفيف الآلام ويساعد علي الاسترخاء .

يُمكنك استخدام زيت اللبان ( عند مزجه مع زيت ناقل ) فور الإصابة بالكدمات .

11- زيت إكليل الجبل وعلاج الكدمات :

زيت إكليل الجبل غني بالمركبات المضادة للأكسدة و المضادة للالتهابات ، يسرع زيت إكليل الجبل من شفاء الكدمات عن طريق الحد من الالتهابات والتورم .

12- زيت اللافندر وعلاج الكدمات   :

يُمكنك استخدام زيت اللافندر الأساسي مباشرة بعد الإصابة للحد من حجم ولون الكدمات ، ولمنع الإصابة بالالتهابات .

13- زيت السرو  :

يساعد تطبيق زيت السرو الأساسي علي المنطقة المصابة علي الحد من تجمع الدم تحت الجلد ، كما أنه يساعد علي التئام الجروح سريعاً لأنه يمنع نمو الميكروبات .

14- زيت المسك  ( زيت إبرة الراعي ):

هذا الزيت من أفضل الزيوت للحفاظ علي صحة الجلد ، يُقلل زيت المسك من الالتهابات ويُحسن من الدورة الدموية في الجلد كما أنه يُعالج حب الشباب و الجروح .

ضع كمية بسيطة من زيت إبرة الراعي علي مكان الكدمة حيث يُمكنك تسريع الدورة الدموية وبالتالي تسريع عملية الشفاء و الالتئام .

15- زيت الليمون الأساسي :

يساعد زيت الليمون علي علاج التهاب الكدمات ، كما أنه يحتوي علي خصائص مسكنة تخفف من الألم كما أنه يُقلل من التورم .

طريقة تطبيق الزيوت الأساسية في علاج الكدمات :

يُمكنك تطبيق الزيوت الأساسية بالعديد من الطرق والتي تشمل علي الطرق الآتية :

اضف بضع قطرات من الزيت الاساسي المخلوط بملعقة كبيرة من الزيت الناقل المناسب علي قطعة من القماش ثم طبقها علي المنطقة المصابة كل أربع ساعات .

تدليك الزيوت مباشرة علي الجلد ، ولكن يجب خلطها بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلة لمنع تهيج الجلد ، والنسبة هي 6 قطرات من زيت الأساسي إلي ملعقة كبيرة للزيت الناقل ، وكرر هذة الطريقة 3 مرات في اليوم .
يُمكنك إضافة الزيوت الأساسية إلي منتجات أخري لزيادة قوة الشفاء مثل بعض أنواع المراهم والمواد الهلامية التي تحتوي علي فيتامين ك .

16- السكر أو عسل النحل :

تسبب القطوع الجلدية والجروح إلي زيادة نمو الكائنات الحية الدقيقة ، لذلك يجب الحفاظ علي تعقيم المنطقة المصابة ، يُمكنك رش السكر أو سكب القليل من عسل النحل علي مكان الكدمات أو القطوع حتي لا تنمو الجراثيم حيث أنها تحتوي علي خصائص طبيعية مضادة للبكتريا والجراثيم ، ويُمكنك بعد ذلك تغطية هذة المنطقة المصابة بضمادة .

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