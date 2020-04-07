نصائح للمحافظة على وزنك فترة العزل في البيت

في ظل فترة العزل المنزلي لحماية المواطنين من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، يقدم اليوم السابع لقرائه العديد من النصائح المهمة لتقليل فرص زيادة الوزن بسبب الجلوس في المنزل لفترات طويلة، وذلك وفقًا لموقع "muscleandfitness".

-عليك تحديد مواعيد محددة لتناول ثلاث وجبات وتجنب تناول الوجبات الإضافية، وتتمثل في وجبة الإفطار والغداء والعشاء فقط، وتكون هذه الوجبات غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كالخضراوات والبروتين والنشويات، والفواكه.

-ممارسة التمارين الرياضية في المنزل، يعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تجديد خلايا الجسم، وأيضًا زيادة نسبة تدفق الدم وتنشيطه، وتقوية الجهاز المناعي، والتخلص من تراكم الدهون داخل الجسم.

-عليك تحديد الأطعمة التي يجب عليك تناولها، فأولا تجنب شراء الأطعمة المعلبة لأنها عالية السعرات الحرارية، ولذا عليك تجنبها، وينصحب الاهتمام بالخضراوات والفواكه لأنها أطعمة قليلة السعرات الحرارية، وأيضًا تساهم بشكل كبير في تجنب زيادة الوزن.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول كميات كثيرة من الماء لها دور كبير في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد، ولذا عليك تناول 2 لتر يوميًا.

-يمكنك صناعة بعض المقرمشات الصحية، كالفيشار أو الشوفان، فهي أطعمة تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولا تتسبب في التعرض لزيادة الوزن.