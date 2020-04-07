محمد أبو دان يُرسخ حضوره بخمسة أهداف مؤثرة تحفظ هيبة "الزعيم"

اختتم شباب رفح مشواره في المركز على لائحة ترتيب دوري الدرجة الممتازة في ظل النتائج المخيبة التي أرهقت خزينة "الزعيم" وطعنت كبرياءه باعتباره صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة وأكثر الأندية تتويجاً بالألقاب الرسمية.

وجمع الفريق الأزرق 26 نقطة بعد أن تذوق طعم الانتصار 5 مرات، وتعادل 11 مرة وخسر في 6 مواجهات، وصنف أضعف خط هجوم بتسجيله 22 هدفاً.

وكاد شباب رفح يودع دور الكبار، لولا صحوته في الجولات الأخيرة، بقيادة مديره الفني رأفت خليفة، وقتال لاعبيه، ودعم مجلس إدارته، ومساندة جماهيره.

ويمني الفريق الأزرق، النفس بتعويض الاخفاق في الدوري بلقب الكأس لاستعادة هيبته، ويترقب مواجهة اتحاد خان يونس في الدور ربع النهائي المؤجل بقرار المجلس الأعلى للشباب والرياضية ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

ودون عندليب الزعيم محمد أبو دان بصمته على مشوار الزعيم في مسابقة الدوري، وسجل خمسة أهداف مؤثرة كان لها الدور في تأمين البقاء.

أول أهداف العندليب كانت في شباك هلال غزة، في الجولة الثانية، إذ أدرك التعادل من ركلة جزاء بعد أن كان الفريق متأخراً بهدفين مقابل واحد.

وفي الجولة التاسعة، تذوق الزعيم طعم انتصاره الأول على حساب شباب جباليا بهدفين مقابل واحد، بفضل تألق محمد أبو دان الذي سجل الثنائية.

وحقق الفريق الفوز على بيت حانون الرياضي بهدف نظيف حمل توقيع محمد أبو دان في الجولة التاسعة عشرة.

وأدرك اللاعب التعادل لفريقه بعد أن كان متأخراً بهدف أمام شباب جباليا خارج الديار.

جدير بالذكر بأن شباب رفح يزين خزائنه بثلاثة عشر لقباً رسمياً فقد توج بلقب الدوري مرتين وكأس غزة 6 مرات وكأس السوبر 4 مرات وكأس فلسطين مرة واحدة.