الجزائري فيغولي يتعاطف مع فلسطين في ظل اشتداد وطأة "كورونا"

يقضي النجم الجزائري، سفيان فيغولي، وقته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فرض الحجر المنزلي عليه البقاء بعيداً عن الميادين، إذ أضحى يشارك في حملات الوقاية من فيروس كورونا الجديد كغيره من نجوم المنتخب الجزائري، بعد أن انتشر الوباء بأرقام مخيفة في بلدهم.

وتذكّر فيغولي فلسطين في عز الأزمة التي يعيشها العالم، بعد أن حاصرها الاحتلال والفيروس معاً، إذ نشر صورة معبّرة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، لعجوز تصارع الاحتلال والوباء من أجل البقاء، وأرفقها بكلمة "النجدة".

ويعتبر نجم غلطة سراي التركي، كغيره من أغلبية الجزائريين، من أكثر المتعلقين بالقضية الفلسطينية، حيث يعبّر بانتظام عن دعمه للفلسطينيين، كذلك فإنّه رفع العلم الفلسطيني احتفالاً بمشاركة مشرّفة في كأس العالم 2014.

وتعيش محافظات الوطن الجنوبية حصاراً يحول دون قدرة المواطنين على محاربة الفيروس الذي يضرب العالم حالياً، حيث تقترب الأرقام إلى 200 حالة، الأمر الذي جعل المتعاطفين يطالبون بفك العزلة قطاع غزة في هذه الفترة الحسّاسة.

من جهة أخرى، عاش الدولي الجزائري مرحلة صعبة أخيراً بعد أن ثبتت إصابة مدربه التركي، فاتح تيريم، بفيروس كورونا الجديد، لكنه سرعان ما غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.

وخفض نادي غلطة سراي التركي الراتب السنوي لفيغولي، في ظل الخسائر الكبيرة التي يعيشها النادي، إثر توقف منافسات الدوري التركي، حيث كان الخيار بين قبول الشرط أو بيع عقده لفريق آخر.