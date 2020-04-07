وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تلتقيان التجار لتدارس الوضع الزراعي في المرحلة الحالية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم وكالة الرأي الفلسطينية فرض إغلاق كامل في "إسرائيل" اليوم وحتى الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تتلف طنًا من المواد المتفجرة وكالة الرأي الفلسطينية الأحوال المدنية تُنجز أكثر من 58 ألف معاملة للمواطنين منذ بداية عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في "إسرائيل" لـ 58 وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية كعكة ورق التواليت.. وسيلة بريطانية لجمع التبرعات للمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية تضامن كورونا.. بريطانية تطهو 80 وجبة يوميا للمسنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إصابة جديدة بـ "كورونا" في غزة من بين المحجورين
أخبار » الرياضة و الملاعب

ستويتشكوف يطالب بتتويج برشلونة بلقب الدوري

07 نيسان / أبريل 2020 08:15

ستويتشكوف يطالب بتتويج برشلونة بلقب الدوري
ستويتشكوف يطالب بتتويج برشلونة بلقب الدوري

أشار البلغاري هريستو ستويتشكوف نجم فريق برشلونة الإسباني السابق ،الأحد، إلى احتمال إنهاء الموسم للدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم مثل الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
ونقلت وكالة أنباء (أوروبا برس) عن ستويتشكوف قوله "سيكون من الإنصاف إنهاء الموسم بوضعه الحالي "، مطالبا في الوقت نفسه بصعود أول فريقين من دوري الدرجة الثانية إلى مسابقة الدرجة الأولى.
كما طالب ستويتشكوف خلال حديثه لبرنامج (كوبي تشان جيم تايم) بتتويج برشلونة باللقب حال عدم استئناف الموسم، باعتبار الفريق الكتالوني كان يتصدر الدوري الإسباني عندما توقفت المسابقة بعد مرور 27 مرحلة من انطلاقها بسبب تفشي الفيروس . 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟