ستويتشكوف يطالب بتتويج برشلونة بلقب الدوري

أشار البلغاري هريستو ستويتشكوف نجم فريق برشلونة الإسباني السابق ،الأحد، إلى احتمال إنهاء الموسم للدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم مثل الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ونقلت وكالة أنباء (أوروبا برس) عن ستويتشكوف قوله "سيكون من الإنصاف إنهاء الموسم بوضعه الحالي "، مطالبا في الوقت نفسه بصعود أول فريقين من دوري الدرجة الثانية إلى مسابقة الدرجة الأولى.

كما طالب ستويتشكوف خلال حديثه لبرنامج (كوبي تشان جيم تايم) بتتويج برشلونة باللقب حال عدم استئناف الموسم، باعتبار الفريق الكتالوني كان يتصدر الدوري الإسباني عندما توقفت المسابقة بعد مرور 27 مرحلة من انطلاقها بسبب تفشي الفيروس .