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جهاز أميركي "محمول" يكشف فيروس "كورونا" بخمس دقائق

07 نيسان / أبريل 2020 08:20

جهاز أميركي "محمول" يكشف فيروس "كورونا" بخمس دقائق
جهاز أميركي

أعلنت شركة أميركية أول من أمس أنها ابتكرت جهازاً "محمولا" قادراً على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس "كورونا" المستجدّ في خمس دقائق أو تأكيد عدم إصابته في 13 دقيقة.
وقالت مختبرات "أبوت" في بيان إن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية أعطتها الإذن للبدء في إنتاج هذه الأجهزة التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز محمول بحجم محمصة خبز صغيرة يعمل على التقنية الجزيئية.
وأوضح روبرت فورد المسؤول في الشركة "سوف تتم محاربة وباء "كوفيد 19" على جبهات متعددة، وسيساعد هذا الجهاز في مواجهة الوباء من خلال قدرته على إعطاء النتائج في دقائق".
وأضاف إنه بفضل حجمه الصغير، يمكن استخدام الجهاز خارج المستشفيات.
ومع ذلك، لم يتلق هذا الجهاز الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية. وقالت الشركة إنه حصل على الموافقة لاستخدامه في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط.
   

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