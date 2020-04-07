العبها صح.. رسالة تويتر إلى مستخدميه العرب

وجهة منصة تويتر رسالة إلى المستخدمين العرب في المنطقة للاهتمام بصحتهم البدنية خلال الفترة الراهنة، عبر إطلاق حملة توعوية بعنوان: #دايما_العبها_صح، تركز على أهمية الحفاظ على الصحة البدنية والذهنية لمجتمع الألعاب الإلكترونية في المنطقة.

وتسعى الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الصحة البدنية والذهنية لهواة الألعاب الإلكترونية خلال الظروف الراهنة، التي تستلزم قضاء معظم الوقت داخل المنزل، كما تركز الحملة على أهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي ومتوازن لدى هواة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولا تزال الألعاب الإلكترونية تشكل موضوعا رئيسيا للمحادثات على تويتر، ففي عام 2019 سجلت تويتر أكثر من 1.2 مليار تغريدة حول الألعاب الإلكترونية، أي ما يعادل زيادة سنوية تقارب 20%.

وكانت الوسوم المرتبطة بالألعاب العام الماضي من بين أكثر الوسوم استخداما على صعيد المملكة العربية السعودية، أما في المنطقة العربية، فيلجأ هواة الألعاب الإلكترونية إلى تويتر لمشاركة النصائح والحيل والتعليمات، وأحدث الألعاب والتحديثات والمراجعات عن الأدوات والأجهزة.

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وتعليقا على الحملة الجديدة، قالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تويتر: "شكلت الألعاب الإلكترونية واحدة من المحادثات الرئيسية على منصة تويتر في السنوات الأخيرة".

ومن هذا المنطلق أردنا المساهمة في معالجة القضايا المرتبطة بالحفاظ على الصحة في هذا المجتمع الرقمي. فمن خلال زيادة رفع مستوى وعي الناس حول أبرز الأساليب التي يمكن لهواة الألعاب اتباعها للحفاظ على صحتهم بشكل عام، نأمل بأن ندعم الحوار الهادف لدى الأشخاص حول سبل حماية الصحة، بحسب (aitnews).

وتابعت: "يحدث ذلك من خلال التطرق إلى اهتماماتهم وتقديم الدعم والمساعدة للآخرين، لا سيما في ظل الأوقات العصيبة التي نمر بها حاليا". واليوم بعد أن أصبح التباعد الاجتماعي والبدني من الضرورات اليومية في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة، تبرز أهمية التركيز على تعزيز الصحة الذهنية والبدنية للأشخاص.

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وعليه، تتعاون تويتر مع 6 من أبرز هواة الألعاب الإلكترونية في المنطقة، وأطلق اللاعبون الحملة يوم أمس، حيث ستشمل المرحلة الأولى من الحملة تحديا بدنيا مشوقا عبر BoxVR، بينما يتنافس اثنان في تحدي تمارين الضغط، وتبدأ المرحلة الأولى في تمام الساعة 8:30 مساء يوم 6 أبريل/نيسان بتوقيت الإمارات.

ويتبع التحدي البدني، حوار عبر تويتر بين اللاعبين واستشاري الطب النفسي الدكتور مشعل العقيل @AlaqeelMe، لمناقشة أبرز موضوعات الحفاظ على الصحة لدى مجتمع محبي الألعاب.

وقال الدكتور مشعل العقيل، الأستاذ المساعد والاستشاري في الطب النفسي: "هناك جوانب إيجابية وسلبية للألعاب الإلكترونية، ونحتاج إلى التوازن والالتزام ببعض الضوابط حتى نصل إلى الهدف الإيجابي والتقليل من الجانب السلبي. ليس من الصحيح التعامل مع الألعاب الإلكترونية بأسلوب الأبيض أو الأسود، وهو ما نراه في بعض الأحيان".

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وتابع: "وجدت دراسات بأن ألعاب الفيديو تساعد في تحسين القدرة على الانتباه وتقليل التشتت واليقظة وعسر القراءة، كما أنها تساعد في تطوير المهارات الحركية الدقيقة والتحليل السريع. ومن الجميل رؤية مثل هذه المبادرات التي تشجع الناس على الانتباه لسلامتهم النفسية عند ممارسة الألعاب الإلكترونية. نتمنى رفع الوعي في مجتمع الألعاب الذي له جماهيرية كبيرة على تويتر خاصة في المملكة".

وقال سعد السمري، مؤسس Multicreators وصانع محتوى الألعاب: "أسهم انفتاح منصة تويتر في جمع هواة الألعاب من المنطقة معا لخوض أفضل المحادثات حول الألعاب عبر الإنترنت. تعد الألعاب الإلكترونية تجربة اجتماعية، خاصة عند ممارستها بين لاعبين متعددين، ونتمنى أن نتمكن من تحفيز زملائنا اللاعبين للتركيز على أفضل الممارسات الصحيّة أثناء اللعب، خاصة خلال هذا الوقت".

ويمكن للأشخاص الانضمام للمحادثة حول الحملة من خلال مشاركة أسئلتهم والنصائح والتجارب الشخصية باستخدام وسم #دايما_العبها_صح خلال الجلسة الحوارية أو بعدها.