وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تلتقيان التجار لتدارس الوضع الزراعي في المرحلة الحالية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم وكالة الرأي الفلسطينية فرض إغلاق كامل في "إسرائيل" اليوم وحتى الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تتلف طنًا من المواد المتفجرة وكالة الرأي الفلسطينية الأحوال المدنية تُنجز أكثر من 58 ألف معاملة للمواطنين منذ بداية عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في "إسرائيل" لـ 58 وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية كعكة ورق التواليت.. وسيلة بريطانية لجمع التبرعات للمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية تضامن كورونا.. بريطانية تطهو 80 وجبة يوميا للمسنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إصابة جديدة بـ "كورونا" في غزة من بين المحجورين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا

07 نيسان / أبريل 2020 08:24

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا باردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا باردا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا باردا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو الجمعة المقبل، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات ليصبح الجو خاصة فوق المرتفعات الجبلية باردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟