مطعم ألماني يتحايل على "إغلاق كورونا" بهذه الطريقة

لجأ مطعم ألماني إلى طريقة مبتكرة لتقديم الطلبات إلى عملائه، لتجنب الإغلاق المفروض في إطار التدابير العالمية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

9400 دولار بقشيش لعمال مطعم يعاني وسط أزمة كورونا

وواجه المالك، توماس ميتسماخر، احتمال إغلاق مطعمه في مدينة فرانكفورت بسبب اللوائح الألمانية التي تمنع حشود الناس من التجمع وسط جائحة الفيروس، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

لكن ميتسماخر الذي يقدم مطعمه الطعام وعصير التفاح اللاذع التقليدي توصل إلى حل جديد عن طريق تغيير نظام الخدمة في مطعمه إلى خدمة "طلبات السيارة"

وهو الآن يسلم الطلبات إلى عملائه الذين ينتظرون في طابور طويل من السيارات في حقائب تنزلق على لوح خشبي عبر النافذة إلى السيارة التي تقف على مسافة آمنة.

ويقدم طبق "شنيتسل" (شرائح اللحم) والبطاطس المقلية وغيرها من المأكولات الألمانية المفضلة وبالطبع عصير التفاح اللذيذ.

وقال ميتسماخر: "كنا سنضطر إلى إغلاق المطعم، ولم يُسمح لأحد بالجلوس في الداخل بعد الآن، لذا كان الأمر إما نستسلم أو نقاتل.. وقررت القتال".

وأضاف: "يحصل الناس على عصير التفاح المميز، وهوامش الربح منخفضة لكنها أفضل من لا شيء، على الأقل نحن مستمرون ونواصل العمل".

واُفتتح مطعم "تسوم لامن إسيل" (Zum Lahmen Esel) وتعني "الحمار الأعرج" عام 1807، ويعمل به 36 موظفا، ويتسع عادة لـ200 شخص بالداخل، و200 آخرين في حديقته المفتوحة.

وسجلت ألمانيا أكثر من 100 ألف و770 إصابة بالفيروس، وأكثر من 1608 وفيات، بينما تعافى 28 ألفا و700 شخص حتى مساء الإثنين.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الإثنين، إلى 70 ألفا و683، وبلوغ عدد المصابين نحو 1.3 مليون شخص، بينما تعافى 272 ألفا و526 شخصا.