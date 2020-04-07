تضامن كورونا.. بريطانية تطهو 80 وجبة يوميا للمسنين

تعكف سيدة بريطانية على طهي 80 وجبة يومياً في مطبخها الصغير لمساعدة المسنين وضعفاء الصحة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في بلادها.

وتقضي صوفي ميرز صاحبة الـ33 عاماً وأم لـ4 أطفال، من بلدية مقاطعة دورست جنوبي غرب بريطانيا ما يصل إلى 10 ساعات متواصلة يومياً لطهي طرود الطعام المجانية التي تسلم لأولئك الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم من كبار السن والمحتاجين.

وبدأت ميرز، التي تعمل في الإدارة بإحدى المدارس المحلية، العمل من المنزل منذ قرار فرض الحجر الصحي على البلاد، لكنها أرادت أن تفعل ما بوسعها لمساعدة المجتمع من حولها في ظل هذه الأزمة، وفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية.

وينظم زوجها جاري مجموعات الوجبات لتقديمها، ثم يقوم فريق من 8 متطوعين بتسليم الطعام لأصحابه من المحتاجين والمسنين وغير القادرين على الخروج من منازلهم.

أما فيما يخص تكاليف إعداد الوجبات المجانية المكونة من الحساء واليخنات وغيرها من الأطعمة، يتبرع السكان المحليون بالطعام والمال للمساعدة في تغطية تكاليفها.

وقالت ميرز: "لقد بدأ الأمر قبل بضعة أسابيع بتقديم وجبة واحدة لإحدى العائلات المحتاجة، والآن أطبخ 80 وجبة عشاء يومياً".

وأضافت: "مطبخي ليس ضخماً، إنه مجرد مطبخ عائلي عادي، ولكني حولت مرآبي إلى منطقة تخزين بها ثلاجتان وفريزر".

وعبرت عن نشاطها قائلة: "يملأ قلبي الفرح عندما أعرف أنني أجلس ليلاً لتناول الطعام مع عائلتي، ولقد تمكنت من مساعدة شخص آخر على ذلك أيضاً".