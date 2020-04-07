كعكة ورق التواليت.. وسيلة بريطانية لجمع التبرعات للمستشفيات

أعدت أم بريطانية موهوبة كعكة على شكل لفافة ورق تواليت لجمع الأموال لمستشفى محلي، كوسيلة للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا.

وخبزت ليزا جاميسون، 38 عاماً، كعكة الشوكولاتة الإسفنجية مساء الثلاثاء الماضي، على شكل لفة ورق تواليت، ومزينة بحروف بارزة لعبارة "ابق في المنزل".

وفي صباح الأربعاء، أنشأت الأم لطفلين، من مدينة ميلتون كينز البريطانية، صفحة JustGiving، لبيع الكعكة في المزاد العلني لجمع الأموال لمستشفى ميلتون كينز المحلي، بحسب شبكة "foxnews" الأمريكية.

ومع فتح صفحة JustGiving للتبرعات لمدة 24 ساعة فقط، حددت جاميسون، التي تدير شركة صغيرة لصناعة الخبز المنزلي، هدفها عند 122 دولاراً فقط.

ولكن في الوقت الذي أغلقت فيه صفحة JustGiving في وقت الغداء ليوم الخميس، كانت قد تلقت جاميسون 2681 دولاراً من 260 متبرعاً.

وعلقت الأم البريطانية على المبلغ الضخم المجمع: "قضيت اليوم بأكمله في تحديث رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي، ولم أصدق كم كان المجموع يرتفع، أنا ممتنة للغاية لكل شخص تبرع".

وأضافت: "أعرف مدى أهمية دعم الأطباء والمستشفيات في الوقت الحالي، فهم يعملون بجد ويتعرضون لضغوط كبيرة، لذا جاءتني هذه الفكرة كمحاولة لمساعدتهم حتى ولو بشيء بسيط كهذا".