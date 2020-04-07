الأحوال المدنية تُنجز أكثر من 58 ألف معاملة للمواطنين منذ بداية عام 2020

غزة- الرأي

أنجزت مكاتب دوائر الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية الشق المدني، في محافظات قطاع غزة، خلال الربع الأول من العام الجاري 85 ألف و248 معاملة للمواطنين.

وبحسب تقرير صادر عن مكاتب دوائر الأحوال المدنية أنجزت دوائر الأحوال المدنية في المديريات الخمس والمقر المركزي للأحوال المدنية منذ مطلع العام 32ألف و117 معاملة خاصة ببطاقات الهوية تنوعت بين (أولى – بدل تالف – بدل فاقد).

وورد في التقرير أن مكاتب الأحوال المدنية أنجزت 21 ألف و544 معاملة شهادة ميلاد تنوعت بين (نسخة أولى –نسخة ثانية – استبدال )،بالإضافة إلى 1288 معاملة مواليد بالخارج.

فيما أصدرت 1248 معاملة شهادة وفاة تنوعت بين (نسخة أولى –نسخة ثانية – وفتة مغتربين ). وأوضح أن الأحوال المدنية أصدرت 385 بطاقة تعريف(أولى – بدل تالف – بدل فاقد)، إضافة إلى 1666 معلملة تصحيحات بأنواعها.

يذكر أن الإدارة العامة للأحوال المدنية من الإدارات الفاعلة في المؤسسات الحكومية، والتي تقدم خدماتها لشريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني اكتب رسالة...