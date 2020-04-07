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زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم

07 نيسان / أبريل 2020 08:52

زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم
زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم

رفح- الرأي

نفذت مديرية زراعة وبيطرة رفح،  عدة زيارات ميدانية،لعدد من مربي مزارع الدجاج اللاحم بالمحافظة، وذلك بهدف الاطلاع على مشاكل المربين، وايجاد الحلول المناسبة إضافة لتقديم الارشادات اللازمة.
واكدت وزارة الزراعة  على حرصها بشكل دوري في تنظيم زيارات تفقدية بين الفينة والأخرى على مزارع الدجاج، للوقوف الى جانب العاملين كافة في القطاع الزراعي والحيواني.
و جرى خلال الجولة توضيح اليات العمل خلال فترة الطوارئ، وتأمين وصول المزارعين ومربي الدواجن لأراضيهم مع الاخذ بكافة تدابير الصحة والسلامة.

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