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الزراعة والاقتصاد تلتقيان التجار لتدارس الوضع الزراعي في المرحلة الحالية

07 نيسان / أبريل 2020 08:55

الزراعة والاقتصاد تلتقيان التجار لتدارس الوضع الزراعي في المرحلة الحالية
الزراعة والاقتصاد تلتقيان التجار لتدارس الوضع الزراعي في المرحلة الحالية

غزة- الرأي

التقى كلا من وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني د.رشدي وادي، بعدد من تجار الزراعة والمستلزمات الزراعية، وذلك لتدارس الوضع الزراعي في المرحلة الجارية في ظل أزمة كورونا.
وأكد القدرة على أهمية مواصلة القطاع الزراعي في توفير السلة الغذائية للمواطنين، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت صمود هذا القطاع، ومن الضروري الاستمرار في هذا النهج لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني لتجاوز الأزمة الحالية.
وشدد على دعم لجنة المتابعة الحكومية للمزارعين والتجار وفق الامكانات المتاحة، لافتا إلى أن اللجنة لن تدخر جهدا في توفير سبل الاستمرار في العملية الانتاجية والوقوف إلى جانب العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام.
من جهته، تطرق وادي إلى أهمية وجود إجراءات احترازية إضافية لضمان استمرار توفير السلع الغذائية كافة، بما فيها الزراعية، مشيرا _هو الآخر_ إلى أن اللجنة الحكومية معنية بتذليل العراقيل بما يحول دون تأثر العملية الانتاجية، من خلال استعدادها للدعم بما هو ممكن.
وبدورهم، أثنى التجار على الجهود المتبعة من قبل الوزارات والأجهزة الامنية للحفاظ على الصحة العامة، وخاصة في إجراءاتها للحجر الصحي، مطالبين بإجراءات موازية لدعمهم، من خلال التخفيف من رسوم ادخال المستلزمات الزراعية، والسماح لهم بالتصدير لمحاصيل معينة و بنسب محددة لا تؤثر على السوق المحلي.

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