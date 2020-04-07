وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تلتقيان التجار لتدارس الوضع الزراعي في المرحلة الحالية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم وكالة الرأي الفلسطينية فرض إغلاق كامل في "إسرائيل" اليوم وحتى الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تتلف طنًا من المواد المتفجرة وكالة الرأي الفلسطينية الأحوال المدنية تُنجز أكثر من 58 ألف معاملة للمواطنين منذ بداية عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في "إسرائيل" لـ 58 وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية كعكة ورق التواليت.. وسيلة بريطانية لجمع التبرعات للمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية تضامن كورونا.. بريطانية تطهو 80 وجبة يوميا للمسنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إصابة جديدة بـ "كورونا" في غزة من بين المحجورين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال ايجازها اليومي

النيابة العامة تحقق في 528 قضية جنائية

07 نيسان / أبريل 2020 09:02

النيابة العامة تحقق في 528 قضية جنائية
النيابة العامة تحقق في 528 قضية جنائية

غزة- الرأي

باشرت النيابة العامة التحقيق في 528 قضية جنائية ، عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15 عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.
وبينت النيابة العامة خلال  إيجازها اليومي امس الاثنين، أنه تم توقيف ثلاثة وستون متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.
كما تم توقيف، متهم واحد  بقضايا الإشاعات والبيانات المغلوطة فيما سجلت 8 قصايا بعدم الإلتزام بالحجر الصحي .
وعلى ضوء ذلك أشادت النيابة العامة باللحمة الإجتماعية والتكافل والوعي المجتمعي خاصة للتجار الملتزمين بالأسعار في الأسواق فلم تسجل سوى جريمة اقتصادية واحدة لهذا اليوم من الضابطة القضائية المراقبة للأسواق والعاملة في الميدان .
وثمنت جهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟