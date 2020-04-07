النيابة العامة تحقق في 528 قضية جنائية الاحد الماضي

غزة- الرأي

باشرت النيابة العامة التحقيق في 528 قضية جنائية ، عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15 عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.

وبينت النيابة العامة خلال إيجازها اليومي امس الاثنين، أنه تم توقيف ثلاثة وستون متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.

كما تم توقيف، متهم واحد بقضايا الإشاعات والبيانات المغلوطة فيما سجلت 8 قصايا بعدم الإلتزام بالحجر الصحي .

وعلى ضوء ذلك أشادت النيابة العامة باللحمة الإجتماعية والتكافل والوعي المجتمعي خاصة للتجار الملتزمين بالأسعار في الأسواق فلم تسجل سوى جريمة اقتصادية واحدة لهذا اليوم من الضابطة القضائية المراقبة للأسواق والعاملة في الميدان .

وثمنت جهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.