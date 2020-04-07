الخدمات الطبية برفح تُقدم 7 آلاف خدمة علاجية خلال الربع الأول من 2020

رفح- الرأي

قدَّمت الأطقم الطبية في عيادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة رفح 7 ألاف و"674" خدمة علاجية للمرضى العسكريين والمدنيين خلال الربع الأول من العام الحالي 2020م.

وأكدت مدير عيادة الخدمات الطبية العسكرية في رفح المقدم أسماء ابو هاشم أن الأطقم الطبية في العيادة قدمت "1025" خدمة علاجية في الطب العام وقسم الجلدية "116"، في حين استقبل قسم الباطنة "207" مريض وقسم العظام "213" حالة وأستقبل قسم الأعصاب " 52" حالة وقسم العيون استقبل "167"حالة.

بدوره استقبل قسم الأنف والأذن والحنجرة "151" حالة، وقسم النساء والتوليد أستقبل "244" حالة، في حين استقبل كل من قسم الأسنان "916" حالة علاجية وخدمات، وقسم المختبر "807" عينة مخبرية.

كما واستقبل كل من قسم التمريض "900" حالة، وقسم الإسعاف والطوارئ "134"، بينما صرفت الصيدلية المركزية للعيادة " 1014" وصفة طبية