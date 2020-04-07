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بلدية خان يونس: إنتاج 750 ألف كوب مياه وضخها إلى شبكة المواطنين

07 نيسان / أبريل 2020 09:27

بلدية خان يونس: إنتاج 750 ألف كوب مياه وضخها إلى شبكة المواطنين
بلدية خان يونس: إنتاج 750 ألف كوب مياه وضخها إلى شبكة المواطنين

غزة- الرأي

أنتجت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة (750) ألف كوب مياه من الآبار الخاصة بها وتجميعها في الخزانات الأرضية ومن ثم ضخها إلى شبكات التوزيع بكافة المناطق والأحياء حسب البرنامج المعمول به وذلك خلال شهر مارس الماضي.
وتسعى البلدية إلى تأمين وصول خدماتها للسكان من خلال تشغيل مولدات الكهرباء في حال انقطاع الكهرباء في ظل الظروف الراهنة وشح الموارد والإمكانيات.
ودعت بلدية خان يونس كافة السكان إلى ضرورة الحفاظ على مصادر المياه قدر المستطاع وكذلك التجاوب مع إرشادات البلدية في مجال تقنين وترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه.

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