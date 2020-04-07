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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2465) الثلاثاء7/4/2020

07 نيسان / أبريل 2020 10:07

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2465) الثلاثاء7/4/2020

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7 نيسان (أبريل)

  • 2004م أهالي قرية بدّو يحتجّون على إقامة جدار الفصل الصهيونيّ في أراضيهم و يشتبكون مع الاحتلال ، ممّا أدّى إلى إصابة 25 فلسطينياً بجراح بالإضافة إلى اثنين من الجنود الصهاينة.
  • 2002م رئيس أركان حرب الاحتلال الصهيونيّ يعترف بمقتل 11مجنديّاً و إصابة 130 آخرين بجروح بينهم 20 في حالة خطرة ، في العمليّة المستمرّة و المسمّاة "السور الواقي" في الضفة الغربيّة.
  • 1993م المجاهد الشهيد علي طالب العيماوي من حركة الجهاد الإسلامي اخترق الحواجز ووصل إلى نقطة تجمع للجنود الصهاينة في مناطق عام 1948م حيث قتل اثنين من الضباط أحدهما برتبة (ميجر) وهو مسؤول أمن المستوطنات في قطاع غزة وجرح ما لا يقل عن 10 آخرين.
  • 1969م انطلاقة جبهة التحرير العربية.
  • 1947م تأسيس حزب "البعث العربي" في سورية على يد عدد من الناشطين القوميين، أبرزهم ميشيل عفلق، وصلاح الدين البيطار، وزكي الأرسوزي. وقد اندمج فيما بعد مع "الحزب الاشتراكي العربي" بقيادة أكرم الحوراني، حيث نتج عنه "حزب البعث العربي الاشتراكي".
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