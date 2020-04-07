النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2465) الثلاثاء7/4/ 2020

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نقل رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى غرفة العناية المركزة

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السلطة الفلسطينية تعزل مناطق موبوءة بعد ارتفاع الإصابات



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اعتقالات في الضفة والقدس وتوغل عسكري بغزة

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إسرائيل تعلن إغلاقا عاما في عيد الفصح بسبب كورونا

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المقاومة في غزّة: المساعدات وإلا... قطع نفس 6 ملايين صهيوني

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غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على المزارعين

[صور].. اكتشاف مقبرة أثرية تعود للعصر البرونزي في بيت لحم

إسرائيل تسجل 59 وفاة و9 آلاف مصاب بكورونا

هآرتس: إسرائيل تفشل في الحصول على أجهزة تنفس

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