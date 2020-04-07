النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2465) الثلاثاء7/4/2020
أخبار فلسطينية
- 40 طفلا من إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية
- المبادرات الوطنية لتعقيم الأحياء السكنية توحد الفلسطينيين في ميدان المواجهة مع كورونا
- الجهاد للإسرائيليين: إنهاء حصار غزة أو الملاجئ
- 5 آلاف أسير فلسطيني تتزايد معاناتهم بسجون الاحتلال
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»"الخارجية": وفاة 18 فلسطينياً في المهجر منذ بداية الوباء
- أبو الريش: بذلنا كامل طاقتنا لتجنيب غزة دائرة تفشي "كورونا"
- القضاء الأعلى بغزة يوضح مسألة إعادة فتح محطة المشهراوي
- الداخلية: خروج دفعة جديدة من المحجورين صحياً في غزة
- أزمة مالية خانقة تواجه السلطة الفلسطينية قد تمنعها من الوفاء بالتزاماتها
- تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
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أخبار إسرائيلية
- (إسرائيل) تدعي حصول "سراً" على دواء تجريبي لـ"كورونا" من اليابان
- إسرائيل تعلن إغلاقا عاما في عيد الفصح بسبب كورونا
- نتنياهو يعلن حظر التجوال الكامل خلال عطلة عيد الفصح
- إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة
- الصحة الإسرائيلية: 57 حالة وفاة بكورونا و8904 إصابات
- حكومة غانتس ونتنياهو: "ضم" خلال شهور
- ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في اسرائيل إلى 55
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الاخبار الدولية
- "الصحة العالمية": نتائج فحوصات غزة بشأن كورونا "ناجحة"
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نقل رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى غرفة العناية المركزة
- كورونا حول العالم.. تراجع عدد الوفيات في أوروبا وأسبوع صعب…
- “الصحة العالمية” تلتزم بالتوزيع العادل للقاح كورونا على كل دول العالم
اخبار عربية
- “الإيسيسكو” تدعم فلسطين بتقنيات التعليم عن بعد لمواجهة “كورونا”
- مصر تسجل 149 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 وفيات
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الصحف العربية
القدس العربي
- ترجيحات بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة رغم إنذارات وتهديدات غانتس
- 40 طفلا من إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية
- “الإيسيسكو” تدعم فلسطين بتقنيات التعليم عن بعد لمواجهة “كورونا”
- المبادرات الوطنية لتعقيم الأحياء السكنية توحد الفلسطينيين في ميدان المواجهة مع كورونا
- قرير رسمي يرصد 9 انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال الشهر الماضي
- اشتية يؤكد عدم حجر العمال في المدارس وقرار حكومي بمنع شراء الأثاث الإسرائيلي…
- تحذير من انتشار كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
- تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
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الشرق الأوسط
- السلطة الفلسطينية تعزل مناطق موبوءة بعد ارتفاع الإصابات
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الخليج الإماراتية
- اعتقالات في الضفة والقدس وتوغل عسكري بغزة
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- إسرائيل تعلن إغلاقا عاما في عيد الفصح بسبب كورونا
الاخبار اللبنانية
- المقاومة في غزّة: المساعدات وإلا... قطع نفس 6 ملايين صهيوني
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- الجهاد للإسرائيليين: إنهاء حصار غزة أو الملاجئ
- 5 آلاف أسير فلسطيني تتزايد معاناتهم بسجون الاحتلال
- إسرائيل توقف البناء وتقتلع أشجار الأغوار الفلسطينية
- إسرائيل ملزمة كدولة احتلال باحترام اتفاقية جنيف
- متجاهلاً كورونا.. الاحتلال الإسرائيلي يهاجم جنوب نابلس
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في (إسرائيل) لـ59
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال قطاع غزة
- تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة بين المحجورين
- "الصحة العالمية": نتائج فحوصات غزة بشأن كورونا "ناجحة"
- أبو الريش يتوقع وصول مختبر لفحص كورونا لغزة بـ 16 أبريل
- انهاء الحجر الاحترازي للدفعة الثانية بغزة وتضم 632 مواطنا
- تمديد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة بغزة لأسبوعين إضافيين
- إسرائيل) تفشل في شراء "أجهزة تنفس صناعي" من الخارج
- واشنطن تحذر بكين من استغلال "كورونا" لتعزيز نفوذها
- (إسرائيل) تدعي حصول "سراً" على دواء تجريبي لـ"كورونا" من اليابان
- "الصحة"بغزة تطلق نداء استغاثة لتوفير لوازم فحص "كورونا"
القدس المحلية
- غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على المزارعين
- [صور].. اكتشاف مقبرة أثرية تعود للعصر البرونزي في بيت لحم
- إسرائيل تسجل 59 وفاة و9 آلاف مصاب بكورونا
- هآرتس: إسرائيل تفشل في الحصول على أجهزة تنفس
جريدة الأيام
- المطالبة بفتح مراكز فحص كورونا في الأحياء المقدسية خلف الجدار
- »رصد 16 حالة كورونا جديدة في الضفة وواحدة في غزة
- »غزة: الفصائل لم تتفق على العمل الموحد في مواجهة كورونا
- » خدمات التوصيل المنزلي ظاهرة آخذة في التنامي بغزة
- »"الخارجية": وفاة 18 فلسطينياً في المهجر منذ بداية الوباء
- »مقترح بقانون لتأجيل الحبس على المحكوم عليهم في دين مدني
- »الناشرون العرب في مهب كورونا!
الحياة الجديدة
- تمدد اعتقال محافظ القدس رغم قرار الإفراج عنه
- ملحم: إرتفاع عدد الإصابات إلى 15 بعد تسجيل 6 اليوم
- اللجنة الوطنية: "الإيسيسكو" تدعم قطاع التعليم الفلسطيني بتقنيات التعليم
- الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس ويعتقل آخرين من مناطق متفرقة بالمدينة
وكالة صفا
- توغل شمال القطاع وإطلاق نار تجاه المزارعين بالجنوب
- الصحة: إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة من بين المحجورين
- خطوة غير كافية وليست بديلة عن العينات التي نفدت
- أبو الريش: مختبر متكامل لفحص كورونا بتبرع صيني يصل بـ16 أبريل
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وكالة الراي الفلسطينية
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع
- الصحة: إصابة جديدة بـ "كورونا" في غزة من بين المحجورين
- فرض إغلاق كامل في "إسرائيل" اليوم وحتى الجمعة
- ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في "إسرائيل" لـ 59
- أبو الريش: بذلنا كامل طاقتنا لتجنيب غزة دائرة تفشي "كورونا"
- القضاء الأعلى بغزة يوضح مسألة إعادة فتح محطة المشهراوي
- الداخلية: خروج دفعة جديدة من المحجورين صحياً في غزة
- مستوطنون يعتدون على المواطنين في بلدة قصرة بنابلس
- صور الأشغال بغزة تُجهز 100 غرفة خرسانية للحجر الصحي
سما نيوز
- صحيفة عبرية: إسرائيل تفشل في جلب أجهزة تنفس وهذا هو البديل!
- لأول مرة الصين بلا وفيات وأمريكا تسجل 1150 وفاة جديدة ومجلس الأمن يتدخل
- الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا وإيران وكوريا الشمالية في زمن كورونا
- أزمة مالية خانقة تواجه السلطة الفلسطينية قد تمنعها من الوفاء بالتزاماتها
- تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
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فلسطين اليوم
- الاحتلال يستهدف المزارعين بخانيونس ويتوغل ببيت لاهيا
- المصابون مليون و348 ألفاً..75 ألفاً وفيات "كورونا" حول العالم..أمريكا تتصدر الإصابات وايطاليا الوفيات
- تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة بين المحجورين
عرب 48
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- 13 إصابة بكورونا في غزة والفحوصات تشرف على النفاد
- الاحتلال يطلق سراح محافظ القدس عدنان غيث
- وفاة 18 فلسطينيًا بكورونا وارتفاع الإصابات في الضفة وغزة إلى 253
- إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة
- الصحة الإسرائيلية: 57 حالة وفاة بكورونا و8904 إصابات
- حكومة غانتس ونتنياهو: "ضم" خلال شهور
- ترجيحات بتقييدات إضافية شديدة على حركة السير ابتداء من الغد
- ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 55
-
وكالة وفا
- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 59
- رئيس الوزراء يشيد بالجهد الوطني والشعبي لمساندة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا
- نمر: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 253
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حدث في مثل هذا اليوم
7 نيسان (أبريل)
- 2004م أهالي قرية بدّو يحتجّون على إقامة جدار الفصل الصهيونيّ في أراضيهم و يشتبكون مع الاحتلال ، ممّا أدّى إلى إصابة 25 فلسطينياً بجراح بالإضافة إلى اثنين من الجنود الصهاينة.
- 2002م رئيس أركان حرب الاحتلال الصهيونيّ يعترف بمقتل 11مجنديّاً و إصابة 130 آخرين بجروح بينهم 20 في حالة خطرة ، في العمليّة المستمرّة و المسمّاة "السور الواقي" في الضفة الغربيّة.
- 1993م المجاهد الشهيد علي طالب العيماوي من حركة الجهاد الإسلامي اخترق الحواجز ووصل إلى نقطة تجمع للجنود الصهاينة في مناطق عام 1948م حيث قتل اثنين من الضباط أحدهما برتبة (ميجر) وهو مسؤول أمن المستوطنات في قطاع غزة وجرح ما لا يقل عن 10 آخرين.
- 1969م انطلاقة جبهة التحرير العربية.
- 1947م تأسيس حزب "البعث العربي" في سورية على يد عدد من الناشطين القوميين، أبرزهم ميشيل عفلق، وصلاح الدين البيطار، وزكي الأرسوزي. وقد اندمج فيما بعد مع "الحزب الاشتراكي العربي" بقيادة أكرم الحوراني، حيث نتج عنه "حزب البعث العربي الاشتراكي".
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