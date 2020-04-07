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عبر برنامج التشغيل المؤقت

"العمل" توفر 700 كادر للمؤسسات الحكومية لمواجهة "كورونا"

07 نيسان / أبريل 2020 10:39

غزة - الرأي

أعلنت وزارة العمل عن دعم المؤسسات الحكومية بـ 700 من الكوادر البشرية المتخصصة عبر برنامج التشغيل المؤقت لمواجهة جائحة كورونا وذلك بتمويل حكومي ومن خلال المؤسسات المانحة.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" اليوم الثلاثاء، إن توفير هذه الكوادر من شأنه المساهمة في تعزيز قدرات هذه المؤسسات الحكومية في مجابهة هذه الجائحة والحد من آثارها والحيلولة دون انتشارها.

وذكرت أن الوزارة القطاع الصحي بما يزيد عن 400 من الكوادر البشرية تخصص طب بشري وتمريض وصيدلة وأخصائي أشعة وتحاليل طبية لصالح وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أنها زودت الهيئات المحلية بما يزيد عن 300 عامل، ووفرت الأدوات اللازمة والمواد الخام والمعقمات بهدف المساهمة في تعقيم الأماكن العامة والأسواق.

وأكدت استمرار جهودها مع المؤسسات الصديقة المانحة لتعزيز مقومات الصمود في مواجهة الجائحة وتعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة.

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