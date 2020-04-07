النيابة العامة تحقق في 420 قضية جنائية امس الاثنين

غزة- الرأي

باشرت النيابة العامة التحقيق في420 قضية جنائية، عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.

وقالت النيابة العامة خلال ايجازها اليومي ليوم امس الاثنين، انه تم توقيف أربعة وعشرون متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.

كما تم توقيف 2 متهم بجناية قتل، وجاري استكمال إجراءات التحقيق في القضية.

ونوهت إلى التزم المواطنين بتلقي البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات وكذلك كان التزام واضح بالتعليمات الوقائية في قضايا الحجر الصحي.

وافادت ان النيابة العامة انهت تحقيقاتها في 4 قضايا اقتصادية متنوعة في المحافظات، استناداً لمحاضر الضبط المحالة من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين وشكاوى المواطنين.

وثمنت النيابة العامة جهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.